Правильно підібраний аромат здатен покращити настрій та додати впевненості в собі, пише Harper's BAZAAR. У теплу пору жінки змінюють парфуми на легкі, фруктові чи квіткові композиції.
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У добірці зібрані 3 жіночі аромати, які зможуть підкорити з першого вдиху, а їхній ідеальний аромат захочеться відчувати знову й знову впродовж всього сезону.
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Які парфуми придбати на літо?
Issey Miyake Lumière d’Issey
Аромат відкривається свіжістю зеленого мандарина. У серці вже відчувається флердоранж та фрезія. Делікатності додає база з сандалу й вершкової фісташки. Окремої уваги парфуму заслуговує дивовижний флакон з переробленого скла.
Розкішні аромати для жінок на літо / Фото Pinterest
Narciso Rodriguez Pure Musc Blanc
У цьому ароматі чітко відчувається поєднання жасмину з білими квітами, кедром та ваніллю. У шлейфі відсутні солодощі. Парфум вийшов легким та чистим, а білий флакон – мінімалістичний та стриманий, як і сам аромат.
Вражаючі аромати для жінок на літо / Фото Pinterest
Gritti Chantilly Extrait de Parfum
Цей аромат поєднує в собі запах полуниці й дині, який розчиняється у запасі вершків та кокосу. Стійкість парфуму надає концентрація ванілі й мускусу. Ця гурманська композиція прекрасно розкривається на тілі й дуже довго тримається впродовж дня.
Розкішні аромати для жінок на літо / Фото Pinterest
Jimmy Choo I Want Choo With Love
Композиція цього парфуму починається з малини й мандарину. У серці аромату – троянда, гібіскус та фрезія, а база складається з ванілі й сандалового дерева.
Вражаючі аромати для жінок на літо / Фото Pinterest
Кожен з цих ароматів по-своєму передає настрій літа, тому обирайте той, який відповідає вашому характеру й настрою.