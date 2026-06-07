В Vogue заявили, что на протяжении последних десятилетий на лето традиционно выбирали "It-платье". Оно становилось главной фэшн-звездой и основой для летних коллекций многих брендов.

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Между тем в этом сезоне на подиумах и в магазинах известных брендов представлены различные модели. В частности, остаются актуальными легкие хлопковые платья, возвращается стиль бохо, ценятся смелые эксперименты с классическими принтами.

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5 трендовых платьев для лета-2026

Платье в небесно-голубых цветах

Наряд ассоциируется со Средиземным морем и чистым летним небом. Цветовая гамма прекрасно подойдет как для повседневных платьев, так и для моделей, которые выбирают для особых событий.

Платье в полоски

Одним из самых стильных вариантов для летних образов дизайнеры называют макси-платья в полоски. Этот принт пришел в моду из глубины веков и остается среди стильных трендов 2026 года. В то же время не стоит ограничиваться только классическими вариантами. Самое время для переосмысления и ярких экспериментов.

Дофаминовое платье

Этим летом особенно актуальными становятся вещи ярких цветов. Однотонные и пастельные вещи – конечно, классика. Однако яркое платье придаст дню красок и улучшит настроение.

Платье без бретелек

Стильное и элегантное платье без бретелек прекрасно подойдет для особых событий. Особенно, если дополнить интересными аксессуарами, например массивные серьги. Выбирая платье без бретелей, стоит обратить внимание на трендовые цвета. В частности, одним из самых популярных в этом сезоне называют красный.

Цветочный принт

Воплощает в себе эстетику лета. Поклонниц моды призывают экспериментировать не только с цветами, но и с текстурами. Различные ткани и материалы позволят создать особый наряд для ярких летних моментов.

Тренды меняются, поэтому прежде всего стоит выбирать вещи, которые подходят вашей эстетике и будут не только стильными, но и комфортными.