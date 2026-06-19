Достаточно всего одного удачного аксессуара, чтобы базовый образ превратился в стильный и такой, на который обращают внимание прохожие. Именно поэтому модницы каждый сезон внимательно следят за ключевыми трендами.

К теме : 5 пар обуви, которые лучше всего сочетаются с широкими джинсами

В 2026 году все тренды аксессуаров объединяет то, что они легко сочетаются с самой простой одеждой и сразу придают вашему образу характер, пишет Who What Wear. О 6 самых горячих тенденциях этого лета рассказываем далее в материале.

Длинные подвески

Массивный акцентный кулон на длинной цепочке – это один из самых простых способов украсить даже повседневный образ. Он прекрасно подойдет к легким летним платьям, открытым топам и рубашкам.

Платок

Именно платок можно назвать главным трендом 2026 года. Этот, казалось бы, привычный аксессуар стали носить все модницы мира. Особенно популярно завязывание платка на голову: таким образом можно придать образу ретро-стиль, который будет выглядеть роскошно.

На Prom можна придбати шовкові або сатинові хустки, які додадуть навіть буденному вбранню стилю old money. Крім цього, на маркетплейсі можна знайти інші трендові речі: плетені сумки, пояси з акцентною застібкою, підвіски та окуляри – все, щоб ваше літо було ще яскравішим. А для тих, хто регулярно оновлює свій гардероб та аксесуари і не хоче переплачувати за доставку, стане у пригоді підписка Smart на Prom. Вона коштує 50 гривень на місяць і надає безкоштовну доставку для необмеженої кількості замовлень на маркетплейсі.



Акцентный пояс

Широкие фактурные пояса можно было увидеть во многих модных коллекциях. Аксессуар структурирует силуэт и одновременно завершает образ. Пояса стоит носить в сочетании с платьями, шортами и пиджаками оверсайз.

Плетеная сумка

Соломенная или плетеная из рафии сумка остается одним из фаворитов жаркого сезона. Она удобна, вместительна и придает образу летний настрой.

Панама

В 2026 году особенно актуальна панама. Носить её можно со всем: начиная с сарафанов и платьев, заканчивая шортами с футболкой.

Платки-пояса

И в завершение – тренд, который можно увидеть в каждом городе, – это платки, завязанные на поясе. Такая деталь преображает даже повседневную одежду и выглядит очень стильно.