Чорна п'ятниця 2026 і зимові свята: у які дні найкраще купувати товари зі знижками

Листопад – місяць сезонних розпродажів, підготовки до зимових свят і пошуку подарунків для близьких. У цей період багато хто оновлює гардероб, купує речі для дому та придивляється до техніки.

Прихильники астрології вважають, що фази Місяця можуть підказати, коли краще вирушати на шопінг, купувати речі чи відкладати необов’язкові витрати, пише SpaceWeatherLive.

Згідно з місячним календарем, різні періоди підходять для оновлення гардероба, придбання подарунків і планування бюджету.

Фази Місяця у листопаді 2026 року

Повня – 24 – 25 листопада;

– 24 – 25 листопада; Спадний Місяць – 1 – 8 листопада, 26 – 30 листопада;

– 1 – 8 листопада, 26 – 30 листопада; Молодик – 9 – 10 листопада;

– 9 – 10 листопада; Зростаючий Місяць – 11 – 23 листопада.

Коли найкраще планувати покупки?

Зростаючий Місяць

Цей період вважають вдалим для оновлень і придбань, які мають приносити користь впродовж тривалого часу. Можна запланувати купівлю зимового одягу та взуття, побутової техніки, меблів, косметики і аксесуарів.

На Prom можна знайти побутову техніку Bosch, Philips, Tefal та інших популярних брендів. Для дорогих покупок доступна послуга "Оплатити частинами" на термін від 2 до 24 платежів.

Також це хороший час, щоб придбати подарунки до зимових свят і скористатися сезонними знижками.



Найкращі дні для покупок перед святами / Фото Pexels

Спадний Місяць

У цій фазі Місяця радять зосередитися на практичних покупках і завершенні справ, які відкладали раніше. Це може бути поповнення запасів для дому чи заміна речей, що вже вийшли з ладу.

Наприкінці місяця, коли почнеться активний сезон передсвяткових витрат, особливо важливо контролювати бюджет. Складіть список усього необхідного, визначте суму на кожну категорію й не поспішайте купувати товари, без яких можна обійтися.

Молодик

Цей час можна використати для планування майбутніх витрат, перегляду бюджету та складання списку бажаних покупок. Великі придбання краще не робити поспіхом.

Якщо ви плануєте купувати смартфон, ноутбук, меблі чи іншу дорогу річ, порівняйте характеристики, перевірте відгуки й дочекайтеся вигідної пропозиції.

Повня

У Повню радять уникати імпульсивних рішень. Для шопінгу це нагода зробити паузу перед незапланованими витратами, особливо якщо йдеться про дорогі покупки.

Та незалежно від фази Місяця, найкращий спосіб уникнути зайвих витрат – планувати покупки заздалегідь. Перед сезонними розпродажами слід визначити пріоритети, порівняти ціни, а місячний календар використовувати як додатковий орієнтир для планування шопінгу.