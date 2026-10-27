"Черная пятница" 2026 года и зимние праздники: в какие дни лучше всего покупать товары со скидками

Сторонники астрологии считают, что фазы Луны могут подсказать, когда лучше отправляться за покупками, приобретать вещи или отложить необязательные расходы, пишет SpaceWeatherLive.

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Согласно лунному календарю, разные периоды подходят для обновления гардероба, покупки подарков и планирования бюджета.

Фазы Луны в ноябре 2026 года

Полнолуние – 24–25 ноября;

– 24–25 ноября; Убывающая Луна – 1–8 ноября, 26–30 ноября;

– 1–8 ноября, 26–30 ноября; Новолуние – 9–10 ноября;

– 9–10 ноября; Растущая Луна – 11–23 ноября.

Когда лучше всего планировать покупки?

Растущая Луна

Этот период считается удачным для обновлений и покупок, которые должны приносить пользу в течение длительного времени. Можно запланировать покупку зимней одежды и обуви, бытовой техники, мебели, косметики и аксессуаров.

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Также это хорошее время, чтобы приобрести подарки к зимним праздникам и воспользоваться сезонными скидками.

Лучшие дни для покупок перед праздниками / Фото Pexels

Убывающая Луна

В этой фазе Луны советуют сосредоточиться на практических покупках и завершении дел, которые откладывали ранее. Это может быть пополнение запасов для дома или замена вещей, которые уже вышли из строя.

В конце месяца, когда начнется активный сезон предпраздничных трат, особенно важно контролировать бюджет. Составьте список всего необходимого, определите сумму на каждую категорию и не спешите покупать товары, без которых можно обойтись.

Новолуние

Это время можно использовать для планирования будущих расходов, пересмотра бюджета и составления списка желаемых покупок. Большие покупки лучше не делать в спешке.

Если вы планируете купить смартфон, ноутбук, мебель или другую дорогую вещь, сравните характеристики, проверьте отзывы и дождитесь выгодного предложения.

Полнолуние

В полнолуние рекомендуется избегать импульсивных решений. Для шопинга это повод сделать паузу перед незапланированными расходами, особенно если речь идет о дорогих покупках.

Но независимо от фазы Луны, лучший способ избежать лишних трат – планировать покупки заранее. Перед сезонными распродажами следует определить приоритеты, сравнить цены, а лунный календарь использовать в качестве дополнительного ориентира для планирования шопинга.