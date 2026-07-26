У ці дні серпня вигідно робити покупки: вони принесуть радість і задоволення

Наприкінці літа багато хто починає готуватися вже до нового сезону. У серпні українці часто оновлюють гардероб перед осінню, купують товари для дому, шкільне приладдя чи користуються літніми розпродажами, щоб придбати речі зі знижками.

Фази Місяця можуть впливати на емоції та фінансові рішення, тому рекомендовано для важливих витрат обирати найбільш сприятливі дні, пише SpaceWeatherLive.

Згідно з місячним календарем на серпень 2026 року, фази Місяця розподіляються так:

Повня – 28 серпня;

– 28 серпня; Спадний Місяць – 1 – 12 серпня, 29 – 31 серпня;

– 1 – 12 серпня, 29 – 31 серпня; Молодик – 13 серпня;

– 13 серпня; Зростаючий Місяць – 14 – 27 серпня.

Коли у серпні найкраще робити покупки?

Найвдалішим періодом для дорогих покупок вважається Зростаючий Місяць. Саме в цей час радять купувати техніку, меблі, предмети інтер’єру чи оновлювати гардероб, особливо якщо хочеться скористатися літніми розпродажами перед початком осені.



У Зростаючий Місяць вигідно робити покупки / Фото Pexels

Спадний Місяць підходить для зважених і практичних витрат. Час підходить для поповнення запасів першої необхідності чи купити те, що давно було у списку запланованих покупок.

У день Повні краще утриматися від дорогих покупок. Вважається, що цього дня люди найчастіше піддаються емоціям, тож можуть витратити більше, ніж планували.

А от Молодик рекомендують присвятити фінансовому плануванню. У цей період можна переглянути бюджет, скласти список майбутніх покупок. Великі придбання краще перенести на наступні дні.

Водночас найкращий спосіб уникнути зайвих витрат – це заздалегідь планувати бюджет, порівнювати ціни та купувати лише те, що справді потрібно.