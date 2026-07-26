Фази Місяця можуть впливати на емоції та фінансові рішення, тому рекомендовано для важливих витрат обирати найбільш сприятливі дні, пише SpaceWeatherLive.

Згідно з місячним календарем на серпень 2026 року, фази Місяця розподіляються так:

Повня – 28 серпня;

– 28 серпня; Спадний Місяць – 1 – 12 серпня, 29 – 31 серпня;

– 1 – 12 серпня, 29 – 31 серпня; Молодик – 13 серпня;

– 13 серпня; Зростаючий Місяць – 14 – 27 серпня.

Коли у серпні найкраще робити покупки?

Найвдалішим періодом для дорогих покупок вважається Зростаючий Місяць. Саме в цей час радять купувати техніку, меблі, предмети інтер’єру чи оновлювати гардероб, особливо якщо хочеться скористатися літніми розпродажами перед початком осені.



У Зростаючий Місяць вигідно робити покупки / Фото Pexels

Спадний Місяць підходить для зважених і практичних витрат. Час підходить для поповнення запасів першої необхідності чи купити те, що давно було у списку запланованих покупок.

У день Повні краще утриматися від дорогих покупок. Вважається, що цього дня люди найчастіше піддаються емоціям, тож можуть витратити більше, ніж планували.

А от Молодик рекомендують присвятити фінансовому плануванню. У цей період можна переглянути бюджет, скласти список майбутніх покупок. Великі придбання краще перенести на наступні дні.

Водночас найкращий спосіб уникнути зайвих витрат – це заздалегідь планувати бюджет, порівнювати ціни та купувати лише те, що справді потрібно.