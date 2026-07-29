Не пізно для посадки: що посіяти на полі у серпні

У серпні польові роботи не завершуються, хоч і більшість дачників в останній місяць літа збирають урожай. У серпні аграрії все ще можуть висівати культури для осіннього збору, а також садити сидерати, які допомагають відновити родючість ґрунту.

Вже тривалий час фермери й городники під час планування робіт орієнтуються на місячний календар, оскільки знають, що фази Місяця впливають на ріст та розвиток рослин, пише SpaceWeatherLive.

Вважається, що правильно обраний час посіву може сприяти сходам й кращому розвитку культур. У серпні 2026 року будуть сприятливі дні для висіву й періоди, коли посівні роботи краще відкласти.

Згідно з місячним календарем на серпень 2026 року, фази Місяця розподіляються так:

Повня – 28 серпня;

– 28 серпня; Спадний Місяць – 1 – 12 серпня, 29 – 31 серпня;

– 1 – 12 серпня, 29 – 31 серпня; Молодик – 13 серпня;

– 13 серпня; Зростаючий Місяць – 14 – 27 серпня.

Що і коли сіяти у серпні?

1 – 12 серпня, 29 – 31 серпня (Спадний Місяць) – вважається сприятливим часом для культур, які формують урожай у ґрунті. У цей період можна висівати озиму редьку, дайкон, ріпу, зимову редьку, а також окремі сорти буряка для осіннього споживання.

Після збирання ранніх культур можна висівати сидерати – гірчицю білу, олійну редьку чи суміші бобових культур для покращення структури ґрунту. Також цей час підходить для внесення добрив, боротьби з бур’янами та догляду за полем.



Місячний календар посадки на полі у серпні / Фото Pexels

13 серпня (Молодик) – день, коли від посіву більшості культур рекомендують утриматися. Натомість можна зайнятися підготовкою ділянок до осінніх робіт, очищенням поля після збору урожаю, ремонтом техніки та плануванням наступних посівів.

14 – 27 серпня (Зростаючий Місяць) – сприятливий день для висіву культур, урожай яких формується над поверхнею землі. Якщо сприятимуть погодні умови, можна висівати шпинат, руколу, кріп, петрушку, салати.

На звільнених ділянках висівають сидерати для захисту землі й накопичення органічної маси.

28 серпня (Повня) – день, коли посівні та пересаджувальні роботи краще відкласти. Натомість можна збирати урожай, проводити полив, вносити підживлення, готувати поля до осінньої сівби та виконувати інші роботи з догляду за рослинами.

Втім, дачникам під час планування польових робіт варто також враховувати погодні умови, вологість ґрунту, а також особливості регіону.