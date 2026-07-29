Уже давно фермеры и огородники при планировании работ ориентируются на лунный календарь, поскольку знают, что фазы Луны влияют на рост и развитие растений, пишет SpaceWeatherLive.
Считается, что правильно выбранное время посева может способствовать всхожести и лучшему развитию культур. В августе 2026 года будут благоприятные дни для посева и периоды, когда посевные работы лучше отложить.
Согласно лунному календарю на август 2026 года, фазы Луны распределяются так:
- Полнолуние – 28 августа;
- Убывающая Луна – 1–12 августа, 29–31 августа;
- Новолуние – 13 августа;
- Растущая Луна – 14–27 августа.
Что и когда сеять в августе?
1–12 августа, 29–31 августа (убывающая Луна) – считается благоприятным временем для культур, которые формируют урожай в почве. В этот период можно высевать озимую редьку, дайкон, репу, зимнюю редьку, а также отдельные сорта свеклы для осеннего потребления.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
После уборки ранних культур можно высевать сидераты – белую горчицу, масличную редьку или смеси бобовых культур для улучшения структуры почвы. Также это время подходит для внесения удобрений, борьбы с сорняками и ухода за полем.
Лунный календарь посадки на поле в августе / Фото Pexels
13 августа (Новолуние) – день, когда от посева большинства культур рекомендуется воздержаться. Зато можно заняться подготовкой участков к осенним работам, очисткой поля после сбора урожая, ремонтом техники и планированием следующих посевов.
14–27 августа (растущая Луна) – благоприятный период для посева культур, урожай которых формируется над поверхностью земли. При благоприятных погодных условиях можно высевать шпинат, рукколу, укроп, петрушку, салаты.
На освободившихся участках высевают сидераты для защиты почвы и накопления органической массы.
28 августа (Полнолуние) – день, когда посевные и пересадочные работы лучше отложить. Зато можно собирать урожай, проводить полив, вносить подкормки, готовить поля к осеннему севу и выполнять другие работы по уходу за растениями.
Впрочем, дачникам при планировании полевых работ следует также учитывать погодные условия, влажность почвы, а также особенности региона.