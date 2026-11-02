Яке взуття обрати на мокру осінь і перший сніг, щоб не промокнути: 3 найкращі варіанти

Осіння негода зовсім не означає, що доведеться відмовитися від стильних образів і перейти виключно на практичне взуття. Навіть у дощові дні та під час першого снігопаду можна мати елегантний вигляд, якщо правильно підібрати пару.

Під час вибору взуття для холодного міжсезоння варто звертати увагу на матеріал верху, висоту підошви, наявність водовідштовхувального покриття та якість швів, пише 24 Канал.

Такі деталі допоможуть зберегти ноги сухими під час осінніх дощів, сльоти та першого мокрого снігу. У добірці є кілька варіантів взуття, які легко вписати у повсякденний гардероб у листопаді й носити за несприятливої погоди.

Придбати необхідне взуття на осінь можна на Prom. Окрім нього може знадобитися ще й верхній одяг чи головні убори. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Яке взуття носити в дощову осінь?

Гумові чоботи

Це взуття залишається одним з найпрактичніших варіантів для дощової осені. Гумові чоботи не пропускають воду, тому в них зручно ходити мокрими тротуарами й калюжами під час затяжних опадів.

Цього сезону можна обирати яскраві моделі жовтого, червоного та синього кольору чи стриманіші варіанти у чорному, бордовому чи темно-синьому відтінку. Для додаткового комфорту в прохолодну погоду варто звернути увагу на моделі з утепленою підкладкою.



Взуття на холодну осінь / Фото Pinterest

Шкіряні черевики на товстій чи тракторній підошві

Черевики з натуральної шкіри – вдалий вибір для мінливої осінньої погоди й перших холодів. Моделі на масивній чи тракторній підошві досі залишаються актуальними, а ще допомагають менше контактувати з холодною чи вологою поверхнею.



Взуття на дощ і сніг / Фото Pinterest

Для дощових днів краще обирати пари з водовідштовхувальним просоченням, щільними швами та високим язичком, який зменшує ризик потрапляння води всередину.

Таке взуття також підійде для перших несильних снігопадів, якщо має належний захист від вологи.

Кросівки та трекінгове взуття з мембраною

Тим, хто багато ходить пішки, варто придивитися до кросівок і трекінгових моделей із мембранними технологіями, зокрема Gore-Tex, eVent або Sympatex. Вони допомагають захистити стопи від зовнішньої вологи та забезпечують відведення водяної пари.

Таке взуття зручне для прогулянок під дощем, мокрою травою чи міськими вулицями після опадів. Окремі утеплені моделі можна носити й у період перших снігопадів.



Взуття на холодну осінь / Фото Pinterest

Важливо лише перевірити, чи підходить конкретна пара для холодної погоди та чи має достатньо рельєфну підошву.

Відповідно, навіть дощова осінь і перший сніг не стануть перешкодою для стильних образів, якщо правильно підібрати взуття. Головне лише обрати якісні матеріали, надійну підошву й модель, що захищає від вологи і холоду.