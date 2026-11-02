Какую обувь выбрать осенью и при первом снеге, чтобы не промокнуть: 3 лучших варианта

Обувь, подходящая для дождя и снега / Коллаж 24 Канала
Осенняя непогода вовсе не означает, что придется отказаться от стильных образов и перейти исключительно на практичную обувь. Даже в дождливые дни и во время первого снегопада можно выглядеть элегантно, если правильно подобрать пару.
При выборе обуви для холодного межсезонья стоит обращать внимание на материал верха, высоту подошвы, наличие водоотталкивающего покрытия и качество швов, пишет 24 Канал.
Такие детали помогут сохранить ноги сухими во время осенних дождей, слякоти и первого мокрого снега. В подборке представлено несколько вариантов обуви, которые легко впишутся в повседневный гардероб в ноябре и подойдут для ношения в ненастную погоду.
Какую обувь носить в дождливую осень?
Резиновые сапоги
Эта обувь остается одним из самых практичных вариантов для дождливой осени. Резиновые сапоги не пропускают воду, поэтому в них удобно ходить по мокрым тротуарам и лужам во время затяжных осадков.
В этом сезоне можно выбирать яркие модели желтого, красного и синего цвета или более сдержанные варианты в черном, бордовом или темно-синем оттенках. Для дополнительного комфорта в прохладную погоду стоит обратить внимание на модели с утепленной подкладкой.
Кожаные ботинки на толстой или тракторной подошве
Ботинки из натуральной кожи – удачный выбор для переменчивой осенней погоды и первых холодов. Модели на массивной или тракторной подошве по-прежнему остаются актуальными, а еще помогают меньше контактировать с холодной или влажной поверхностью.
Для дождливых дней лучше выбирать модели с водоотталкивающей пропиткой, плотными швами и высоким язычком, который снижает риск попадания воды внутрь.
Такая обувь также подойдет для первых несильных снегопадов, если имеет надлежащую защиту от влаги.
Кроссовки и треккинговая обувь с мембраной
Тем, кто много ходит пешком, стоит присмотреться к кроссовкам и трекинговым моделям с мембранными технологиями, в частности Gore-Tex, eVent или Sympatex. Они помогают защитить стопы от внешней влаги и обеспечивают отвод водяного пара.
Такая обувь удобна для прогулок под дождем, по мокрой траве или по городским улицам после осадков. Некоторые утепленные модели можно носить и в период первых снегопадов.
Важно лишь проверить, подходит ли конкретная пара для холодной погоды и имеет ли она достаточно рельефную подошву.
Соответственно, даже дождливая осень и первый снег не станут препятствием для стильных образов, если правильно подобрать обувь. Главное – выбрать качественные материалы, надежную подошву и модель, защищающую от влаги и холода.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии