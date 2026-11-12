Мурахи більше не проберуться в будинок восени: зробіть це вже зараз
Багатьом господарям цієї осені довелося зіткнутися зі справжнім нашестям мурах. Трапляється це через те, що перші похолодання часто змушують комах шукати затишне місце, де можна було б сховатися.
Мурахи вдома – це зазвичай небажані гості, але далеко не усі знають, як їх позбутися та що робити, аби вони не могли пробратися в оселю знову, пише Southern Living.
Що робити, щоб мурахи не потрапляли в приміщення?
Профілактика завжди краща за надокучливу боротьбу з мурахами. І перше, що ви можете зробити – це загерметизувати очевидні щілини та забезпечити щільність дверних ущільнювачів. Втім, перевірити кожну найменшу дірочку однаково не вдасться. Тож ось що ще потрібно зробити.
- Оглядайте предмети перед тим, як заносити їх додому. Іноді мурахи ховаються у звичних предметах, що були на вулиці: у горщиках для рослин, купах дров тощо.
- Обрізайте кущі та гілки так, аби вони не торкалися будинку, адже саме це забезпечує легкий доступ комах та інших шкідників, як-от тарганів, у приміщення.
- Зменште кількість мульчі та опалого листя біля дому. Накопичене листя та мульча – це ідеальна схованка для мурах.
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Що робити, якщо мурахи вже в домі?
Якщо ви вже бачите вдома десятки мурах, і особливо мурах-деревоточців, що можуть спричинити пошкодження, час бити на сполох. Комах приваблює волога, тому, скоріш за все, в домі є витік, який потрібно усунути.
Також не варто покладатися на спрей від мурах. Попри те, що розпилення миттєво їх вбиває, ті мурахи, яких ви бачите – це тільки верхівка айсберга. Насправді ж ціле гніздо комах ховається десь у порожнинах стін, на горищі чи глибоко між шухлядами.
Експерти радять розкладати приманки, адже тоді мурахи-шукачі віднесуть заражену їжу до колоній, аби нагодувати усіх. Спершу ви побачите лише багато мурах, що їдять приманку. І знадобиться кілька днів, аби побачити результат.