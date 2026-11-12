Мурахи більше не проберуться в будинок восени: зробіть це вже зараз

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Мурахи вдома – це зазвичай небажані гості, але далеко не усі знають, як їх позбутися та що робити, аби вони не могли пробратися в оселю знову, пише Southern Living.

Що робити, щоб мурахи не потрапляли в приміщення?

Профілактика завжди краща за надокучливу боротьбу з мурахами. І перше, що ви можете зробити – це загерметизувати очевидні щілини та забезпечити щільність дверних ущільнювачів. Втім, перевірити кожну найменшу дірочку однаково не вдасться. Тож ось що ще потрібно зробити.

Оглядайте предмети перед тим, як заносити їх додому. Іноді мурахи ховаються у звичних предметах, що були на вулиці: у горщиках для рослин, купах дров тощо.

Обрізайте кущі та гілки так, аби вони не торкалися будинку, адже саме це забезпечує легкий доступ комах та інших шкідників, як-от тарганів, у приміщення.

Зменште кількість мульчі та опалого листя біля дому. Накопичене листя та мульча – це ідеальна схованка для мурах.

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Що робити, якщо мурахи вже в домі?

Якщо ви вже бачите вдома десятки мурах, і особливо мурах-деревоточців, що можуть спричинити пошкодження, час бити на сполох. Комах приваблює волога, тому, скоріш за все, в домі є витік, який потрібно усунути.

Також не варто покладатися на спрей від мурах. Попри те, що розпилення миттєво їх вбиває, ті мурахи, яких ви бачите – це тільки верхівка айсберга. Насправді ж ціле гніздо комах ховається десь у порожнинах стін, на горищі чи глибоко між шухлядами.

Експерти радять розкладати приманки, адже тоді мурахи-шукачі віднесуть заражену їжу до колоній, аби нагодувати усіх. Спершу ви побачите лише багато мурах, що їдять приманку. І знадобиться кілька днів, аби побачити результат.