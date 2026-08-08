Мурахи зникнуть миттєво: їх відлякає кілька зубчиків часнику і окріп

Часник часто використовують для відлякування мурах. Комахи дуже не люблять різких запахів і відчувають аромат набагато інтенсивніше, ніж люди. Лише кілька зубчиків можуть їх миттєво відлякати з оселі.

У садах чи приміщенні мурахи особливо активні в цей час, коли прохолодні дні змінюють сильні хвилі спеки й дощів, пише Wprost Dom.

Як відлякати часником мурах?

Часниковий настій є одним з найпопулярніших засобів. Потрібно лише кілька зубчиків залити окропом й дати настоятися 5 хвилин, а тоді довести до короткого кипіння.

Після охолодження настій потрібно вилити у мурашник чи перелити в пульверизатор, обприскуючи розчином місця скупчення мурах в оселі.

Слід розуміти, що часник не знищить мурах, а лише відлякає їх сполуками сірки, які для комах мають дуже різкий аромат. Через це вони різко змінюють маршрут.



Часник відлякує мурах з ділянки / Фото Pexels

Та якщо колонія мурах досить велика, а поруч на кущах троянд чи овочів є багато попелиці, яка забезпечує мурах медвяною росою, часниковий настій не вирішить усю проблему. У такому разі вже варто скористатися інсектицидами.

Однак розпочати відлякування все ж таки варто з часникового розчину. У більшості випадків він відлякує мурах, які більше не повертаються на подвір’я.

Дачники радять звертати увагу на ділянку поруч мурашника. Найчастіше великі мурашники з’являються через наявність поруч джерел їжі, тому варто перевіряти, чи є поблизу попелиця.