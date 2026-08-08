В садах и в помещениях муравьи особенно активны в это время, когда прохладные дни сменяются сильными волнами жары и дождей, пишет Wprost Dom.

Как отпугнуть муравьев чесноком?

Чесночный настой – одно из самых популярных средств. Нужно всего лишь залить несколько зубчиков кипятком и дать настояться 5 минут, а затем довести до кратковременного кипения.

После остывания настой нужно вылить в муравейник или перелить в пульверизатор, опрыскивая раствором места скопления муравьев в доме.

Следует понимать, что чеснок не уничтожит муравьев, а лишь отпугнет их соединениями серы, которые для насекомых имеют очень резкий запах. Почему они резко меняют маршрут, неизвестно.



Чеснок отпугивает муравьев с участка / Фото Pexels

Но если колония муравьев достаточно большая, а рядом на кустах роз или овощей много тли, которая снабжает муравьев медвяной росой, чесночный настой не решит всю проблему. В таком случае уже стоит воспользоваться инсектицидами.

Однако начинать отпугивание все же стоит с чесночного раствора. В большинстве случаев он отпугивает муравьев, которые больше не возвращаются на участок.

Дачники советуют обращать внимание на участок рядом с муравейником. Чаще всего большие муравейники появляются из-за наличия поблизости источников пищи, поэтому стоит проверить, нет ли поблизости тли.