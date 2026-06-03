4 рецепти прохолодних літніх напоїв, що врятують у спеку

У спекотні дні прохолодний напій – це справжній порятунок. Лимонади та коктейлі допомагають швидко освіжитися й додати трохи енергії, коли тіло починає “плавитися”.

24 Канал пропонує добірку напоїв, які стануть вашим головним порятунком у спекотні дні. Ці 4 прості рецепти освіжаючих лимонадів та коктейлів можна приготувати вдома за лічені хвилини.

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Класичний мохіто

Інгредієнти:

1 лайм

2 чайні ложки коричневого тростинного цукру

невеликий пучок м’яти

дроблений лід – за смаком

150–200 мл Sprite або іншої газованої лимонної води

Спосіб приготування: Половину лайма наріжте на кілька частин і покладіть у високий келих. Додайте цукор та злегка розімніть лайм ложкою або мадлером, щоб він пустив сік. Потім додайте листя м’яти й акуратно притисніть його кілька разів, щоб розкрився аромат. Наповніть келих дробленим льодом, влийте Sprite або іншу газовану лимонну воду та обережно перемішайте. Готовий напій прикрасьте скибочкою лайма та гілочкою свіжої м’яти.

Як приготувати класичний мохіто / Фото Pexels

Гавайський коктейль

Інгредієнти:

100 мл ананасового соку

100 мл апельсинового соку

половина банана

1 чайна ложка гранатового сиропу

лід – за бажанням

Спосіб приготування: Банан очистіть від шкірки та наріжте невеликими шматочками. Помістіть його в чашу блендера, додайте ананасовий і апельсиновий соки, а також гранатовий сироп. Збийте всі інгредієнти до однорідної консистенції. Перелийте коктейль у високу склянку з льодом та прикрасьте скибкою лимона, апельсина або ананаса.

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Класичний домашній лимонад

Інгредієнти:

3 великі лимони

4 – 5 столових ложок цукру (або за смаком)

невеликий пучок м’яти

кубики льоду – за смаком

1 літр очищеної або газованої води

Спосіб приготування: Ретельно вимийте лимони. З одного лимона зніміть трохи цедри за допомогою дрібної терки, а потім вичавіть сік з усіх трьох плодів. У великому глечику змішайте свіжий лимонний сік, цедру та цукор, ретельно перемішуючи до повного розчинення крупинок. Додайте листочки м'яти, кубики льоду та залийте все водою. Ще раз добре перемішайте напій і дайте йому настоятися 5 хвилин перед подачею.

Персиковий айс-ті

Інгредієнти:

3 стиглі персики

1 – 2 столові ложки меду

ванільний екстракт або стручок ванілі

1 – 2 пакетики чорного чаю

невеликий пучок м’яти

багато льоду

Спосіб приготування: Спочатку заваріть міцний чорний чай і залиште його повністю охолонути. Персики очистіть від кісточки, наріжте шматочками та збийте в блендері разом із медом і ваніллю до однорідного пюре. За бажанням процідіть масу через сито, щоб отримати більш ніжну текстуру без шматочків шкірки.

У глечик або великий келих додайте персикове пюре, лід і листя м’яти. Влийте охолоджений чай і обережно перемішайте, щоб всі смаки поєдналися. Подавайте добре охолодженим із гілочкою м’яти або скибочкою персика.

Як приготувати персиковий айс-ті / Фото Pexels