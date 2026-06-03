24 Канал предлагает подборку напитков, которые станут вашим главным спасением в жаркие дни. Эти 4 простых рецепта освежающих лимонадов и коктейлей можно приготовить дома за считанные минуты.

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Классический мохито

Ингредиенты:

1 лайм

2 чайные ложки коричневого тростникового сахара

небольшой пучок мяты

дробленый лед – по вкусу

150–200 мл Sprite или другой газированной лимонной воды

Способ приготовления: Половину лайма нарежьте на несколько частей и положите в высокий бокал. Добавьте сахар и слегка разомните лайм ложкой или мадлером, чтобы он пустил сок. Затем добавьте листья мяты и аккуратно прижмите их несколько раз, чтобы раскрылся аромат. Наполните бокал дробленым льдом, влейте Sprite или другую газированную лимонную воду и осторожно перемешайте. Готовый напиток украсьте ломтиком лайма и веточкой свежей мяты.

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Как приготовить классический мохито / Фото Pexels

Гавайский коктейль

Ингредиенты:

100 мл ананасового сока

100 мл апельсинового сока

половина банана

1 чайная ложка гранатового сиропа

лед – по желанию

Способ приготовления: Банан очистите от кожуры и нарежьте небольшими кусочками. Поместите его в чашу блендера, добавьте ананасовый и апельсиновый соки, а также гранатовый сироп. Взбейте все ингредиенты до однородной консистенции. Перелейте коктейль в высокий стакан со льдом и украсьте ломтиком лимона, апельсина или ананаса.

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Классический домашний лимонад классический домашний лимонад

Ингредиенты:

3 больших лимона

4 – 5 столовых ложек сахара (или по вкусу)

небольшой пучок мяты

кубики льда – по вкусу

1 литр очищенной или газированной воды

Способ приготовления: Тщательно вымойте лимоны. С одного лимона снимите немного цедры с помощью мелкой терки, а затем выжмите сок из всех трех плодов. В большом кувшине смешайте свежий лимонный сок, цедру и сахар, тщательно перемешивая до полного растворения крупинок. Добавьте листочки мяты, кубики льда и залейте все водой. Еще раз хорошо перемешайте напиток и дайте ему настояться 5 минут перед подачей.

Персиковый айс-ти

Ингредиенты:

3 спелые персики

1 – 2 столовые ложки меда

ванильный экстракт или стручок ванили

1 – 2 пакетика черного чая

небольшой пучок мяты

много льда

Способ приготовления: Сначала заварите крепкий черный чай и оставьте его полностью остыть. Персики очистите от косточки, нарежьте кусочками и взбейте в блендере вместе с медом и ванилью до однородного пюре. По желанию процедите массу через сито, чтобы получить более нежную текстуру без кусочков кожуры.

В кувшин или большой бокал добавьте персиковое пюре, лед и листья мяты. Влейте охлажденный чай и осторожно перемешайте, чтобы все вкусы соединились. Подавайте хорошо охлажденным с веточкой мяты или ломтиком персика.

Как приготовить персиковый айс-ти / Фото Pexels