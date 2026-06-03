24 Канал предлагает подборку напитков, которые станут вашим главным спасением в жаркие дни. Эти 4 простых рецепта освежающих лимонадов и коктейлей можно приготовить дома за считанные минуты.
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Классический мохито
Ингредиенты:
- 1 лайм
- 2 чайные ложки коричневого тростникового сахара
- небольшой пучок мяты
- дробленый лед – по вкусу
- 150–200 мл Sprite или другой газированной лимонной воды
Способ приготовления: Половину лайма нарежьте на несколько частей и положите в высокий бокал. Добавьте сахар и слегка разомните лайм ложкой или мадлером, чтобы он пустил сок. Затем добавьте листья мяты и аккуратно прижмите их несколько раз, чтобы раскрылся аромат. Наполните бокал дробленым льдом, влейте Sprite или другую газированную лимонную воду и осторожно перемешайте. Готовый напиток украсьте ломтиком лайма и веточкой свежей мяты.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Как приготовить классический мохито / Фото Pexels
Гавайский коктейль
Ингредиенты:
- 100 мл ананасового сока
- 100 мл апельсинового сока
- половина банана
- 1 чайная ложка гранатового сиропа
- лед – по желанию
Способ приготовления: Банан очистите от кожуры и нарежьте небольшими кусочками. Поместите его в чашу блендера, добавьте ананасовый и апельсиновый соки, а также гранатовый сироп. Взбейте все ингредиенты до однородной консистенции. Перелейте коктейль в высокий стакан со льдом и украсьте ломтиком лимона, апельсина или ананаса.
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Классический домашний лимонад классический домашний лимонад
Ингредиенты:
- 3 больших лимона
- 4 – 5 столовых ложек сахара (или по вкусу)
- небольшой пучок мяты
- кубики льда – по вкусу
- 1 литр очищенной или газированной воды
Способ приготовления: Тщательно вымойте лимоны. С одного лимона снимите немного цедры с помощью мелкой терки, а затем выжмите сок из всех трех плодов. В большом кувшине смешайте свежий лимонный сок, цедру и сахар, тщательно перемешивая до полного растворения крупинок. Добавьте листочки мяты, кубики льда и залейте все водой. Еще раз хорошо перемешайте напиток и дайте ему настояться 5 минут перед подачей.
Персиковый айс-ти
Ингредиенты:
- 3 спелые персики
- 1 – 2 столовые ложки меда
- ванильный экстракт или стручок ванили
- 1 – 2 пакетика черного чая
- небольшой пучок мяты
- много льда
Способ приготовления: Сначала заварите крепкий черный чай и оставьте его полностью остыть. Персики очистите от косточки, нарежьте кусочками и взбейте в блендере вместе с медом и ванилью до однородного пюре. По желанию процедите массу через сито, чтобы получить более нежную текстуру без кусочков кожуры.
В кувшин или большой бокал добавьте персиковое пюре, лед и листья мяты. Влейте охлажденный чай и осторожно перемешайте, чтобы все вкусы соединились. Подавайте хорошо охлажденным с веточкой мяты или ломтиком персика.
Как приготовить персиковый айс-ти / Фото Pexels