Змішайте соду, борошно та цукор: найбезпечніший спосіб вигнати мишей із будинку

З настанням холодів миші та щури часто шукають прихисток у теплих будинках і псують майно. Вигнати небажаних гостей можна без застосування токсичної отрути та ризику для домашніх тварин.

Гризуни з'являються в житлі лише тоді, коли знаходять там їжу, воду та зручне укриття, пише El Universal. Щоб зупинити їх, насамперед потрібно позбавити шкідників доступу до продуктів харчування.

Зберігайте людські харчі та корм для тварин у герметичних контейнерах із твердого пластику або скла з кришкою, що закручується.

Не залишайте миски з їжею на ніч на відкритих місцях.

Щільно закривайте сміттєві баки.

Підрізайте гілки дерев, які торкаються даху чи вікон.

Як перекрити шлях шкідникам?

Для фізичного блокування звичайних засобів недостатньо, адже миші легко прогризають м'які матеріали. Фахівці радять використовувати міцні бар'єри:

Заповніть усі щілини та тріщини сталевою ватою або металевою сіткою, покритою цементом.

Встановіть жорсткі ущільнювачі під дверима.

Поставте захисні решітки на труби та зливи, щоб перекрити вихід із каналізації.



Мишей вдома можна легко позбутися / Фото Pexels

Які безпечні засоби допоможуть вигнати мишей?

Традиційна отрута становить небезпеку для дітей і домашніх улюбленців, а також призводить до загибелі шкідників у недоступних місцях. Замість хімікатів можна використати безпечні альтернативи:

Ефірна олія м'яти. Просочіть ватяні кульки чистою олією перцевої м'яти та розкладіть у місцях появи гризунів, щоб відлякати їх різким запахом.

Просочіть ватяні кульки чистою олією перцевої м'яти та розкладіть у місцях появи гризунів, щоб відлякати їх різким запахом. Саморобна суміш. Змішайте в рівних частинах харчову соду, борошно та цукор, розклавши їх у потенційних місцях перебування гризунів.

Змішайте в рівних частинах харчову соду, борошно та цукор, розклавши їх у потенційних місцях перебування гризунів. Безпечні пастки. Використовуйте живоловки з арахісовим маслом у якості принади, щоб випустити тварину подалі від дому. Пружинні пастки обов'язково ставте всередину захисних коробок уздовж стін.

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Як безпечно прибирати після гризунів?

Під час прибирання слідів життєдіяльності шкідників категорично заборонено підмітати або пилососити насухо. Це запобігає підняттю небезпечних вірусних частинок у повітря.

Попередньо розпиліть на забруднену ділянку дезінфікуючий розчин води з хлором. Зачекайте 5 хвилин для повного знезараження. Після цього зберіть відходи, обов'язково надівши гумові рукавички та захисну маску.