Смешайте соду, муку и сахар: самый безопасный способ избавиться от мышей в доме

Грызуны появляются в жилище только тогда, когда находят там пищу, воду и удобное укрытие, пишет El Universal. Чтобы остановить их, прежде всего нужно лишить вредителей доступа к продуктам питания.

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Храните продукты питания и корм для животных в герметичных контейнерах из прочного пластика или стекла с завинчивающейся крышкой.

Не оставляйте миски с едой на ночь в открытых местах.

Плотно закрывайте мусорные баки.

Обрезайте ветки деревьев, касающиеся крыши или окон.

Как перекрыть путь вредителям?

Для физической блокировки обычных средств недостаточно, ведь мыши легко прогрызают мягкие материалы. Специалисты советуют использовать прочные барьеры:

Заполните все щели и трещины стальной ватой или металлической сеткой, покрытой цементом.

Установите жесткие уплотнители под дверями.

Установите защитные решетки на трубы и сливные отверстия, чтобы перекрыть выход из канализации.

От мышей в доме можно легко избавиться / Фото Pexels

Какие безопасные средства помогут избавиться от мышей?

Традиционный яд представляет опасность для детей и домашних животных, а также приводит к гибели вредителей в недоступных местах. Вместо химикатов можно использовать безопасные альтернативы:

Эфирное масло мяты. Пропитайте ватные шарики чистым маслом перечной мяты и разложите в местах появления грызунов, чтобы отпугнуть их резким запахом.

Пропитайте ватные шарики чистым маслом перечной мяты и разложите в местах появления грызунов, чтобы отпугнуть их резким запахом. Самодельная смесь. Смешайте в равных частях пищевую соду, муку и сахар, разложив их в потенциальных местах обитания грызунов.

Смешайте в равных частях пищевую соду, муку и сахар, разложив их в потенциальных местах обитания грызунов. Безопасные ловушки. Используйте ловушки с арахисовым маслом в качестве приманки, чтобы выпустить животное подальше от дома. Пружинные ловушки обязательно ставьте внутрь защитных коробок вдоль стен.

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Как безопасно убирать после грызунов?

При уборке следов жизнедеятельности вредителей категорически запрещено подметать или пылесосить насухо. Это предотвращает попадание опасных вирусных частиц в воздух.

Предварительно распылите на загрязненный участок дезинфицирующий раствор воды с хлором. Подождите 5 минут для полной дезинфекции. После этого соберите отходы, обязательно надев резиновые перчатки и защитную маску.