Бабусі роками обприскували троянди саме цим: попелиця зникає на очах

У літню пору дачники активно борються з попелицею, яка здатна атакувати кущі троянд. Замість магазинних засобів можна використати натуральний спрей, який має чудову дію на шкідників.

Одним із найстаріших домашніх засобів проти попелиці вважаються часникові гранули, пише Wprost Dom.

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Як часникові гранули відлякують попелицю?

Екстракт часнику використовували ще дуже давно в боротьбі з попелицею. Більшість садівників повертаються до цього спрею, оскільки він справді має міцну біологічну дію.

В ароматі часнику містяться сполуки сірки – аліцину. Екстракт часнику має репелентну дію на кліщів та комах, а основна дія полягає в тому, що він ускладнює шкідникам пошук рослин, порушуючи їхнє живлення.

Приготувати настій дуже просто. Потрібно лише в 500 міліграмах теплої води розвести 1 столову ложку гранульованого часнику.

Суміші потрібно дати настоятися 24 години, а тоді процідити її через марлю, кавовий фільтр чи дрібне сито й розбавити ще 700 міліграмами води.



Часниковий спрей відлякує попелицю / Фото Pexels

Приготовлений розчин варто налити в обприскувач й нанести на рослини, що уражені попелицею. Особливо ретельно слід обробити нижнє листя, де ховаються шкідники.

Попелицю використовують для пошуку рослин нюхові рецептори, а звичайний часник порушує цей процес. Крім того, настій може відлякати трипсів та павутинних кліщів.

Окрім засобів проти шкідників, для догляду за трояндами можуть знадобитися калійні та фосфорні добрива. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Фахівці рекомендують використовувати засіб профілактично, при перших ознаках появи попелиці, кожних 2 – 3 дні, особливо після дощу.

Метод добре помагає на ранніх етапах, але якщо кущі троянд атакували вже колонії попелиці, тоді варто вдаватися до хімічних методів обробки.