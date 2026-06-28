Одним из самых старых домашних средств против тли считаются чесночные гранулы, пишет Wprost Dom.

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Как чесночные гранулы отпугивают тлю?

Экстракт чеснока использовали ещё очень давно в борьбе с тлей. Большинство садоводов возвращаются к этому спрею, поскольку он действительно обладает сильным биологическим действием.

В аромате чеснока содержатся соединения серы — аллицин. Экстракт чеснока оказывает репеллентное действие на клещей и насекомых, а основное действие заключается в том, что он затрудняет вредителям поиск растений, нарушая их питание.

Приготовить настой очень просто. Нужно лишь развести 1 столовую ложку гранулированного чеснока в 500 миллиграммах теплой воды.

Смеси нужно дать настояться 24 часа, а затем процедить её через марлю, кофейный фильтр или мелкое сито и разбавить ещё 700 миллиграммами воды.



Чесночный спрей отпугивает тлю / Фото Pexels

Приготовленный раствор следует налить в опрыскиватель и нанести на растения, пораженные тлей. Особенно тщательно следует обработать нижние листья, где прячутся вредители.

Тля использует для поиска растений обонятельные рецепторы, а обычный чеснок нарушает этот процесс. Кроме того, настой может отпугнуть трипсов и паутинных клещей.

Окрім засобів проти шкідників, для догляду за трояндами можуть знадобитися калійні та фосфорні добрива. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Специалисты рекомендуют использовать средство профилактически, при первых признаках появления тли, каждые 2–3 дня, особенно после дождя.

Этот метод хорошо помогает на ранних этапах, но если кусты роз уже атаковали колонии тли, тогда стоит прибегнуть к химическим методам обработки.