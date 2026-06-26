Тля — это невероятно опасное насекомое, которое порой уничтожает кусты ещё до того, как садоводы успевают её заметить. И именно поэтому реагировать на её появление нужно немедленно. К счастью, можно обойтись без использования химикатов, ведь одна специя действует не хуже, пишет Garden Design.

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Как бороться с тлей?

Не все садоводы знают, в чём именно заключается опасность тли — особенно для роз. Эти маленькие насекомые прокалывают листья, а затем высасывают из них сок, лишая куст жизненных сил. На живых побегах начинают образовываться открытые раны, из-за чего цветы засыхают и опадают.

Окрім засобів проти шкідників, для догляду за трояндами можуть знадобитися калійні та фосфорні добрива. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Кроме того, тля разрушает защитный барьер роз — тогда цветы становятся более уязвимыми к грибковым заболеваниям. Но не все дачники хотят использовать "химию" для защиты цветов и вместо этого ищут эффективные народные средства. Одно из них есть на кухне практически в каждом доме и стоит копейки.

Все, что нужно, — это молотый перец чили. В нем содержится вещество, которое воздействует на вкусовые рецепторы тли и раздражает их. Лучше всего раствор действует на растения, которые еще не полностью поражены вредителем.

Вот как приготовить раствор:

1 столовую ложку перца чили добавьте в 1,5 литра горячей воды.

Добавьте немного хозяйственного мыла, перемешайте до полного растворения.

Оставьте раствор настаиваться на сутки.

Процедите раствор и перелейте в бутылку с пульверизатором.

Раствором можно опрыскивать растения, и лучше всего делать это вечером, когда солнце уже зайдет. Кстати, средство хорошо подходит для обработки не только роз — оно действует и на перце, помидорах, ягодных кустах и фасоли.