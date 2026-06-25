Кроме того, кальций помогает помидорам легче переносить неблагоприятные условия и погодный стресс, говорится на YouTube-канале "Наша дача".

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Почему кальций нужен помидорам?

Если этого элемента не хватит, кусты начнут слабеть, а плоды сформируются некачественными. Дефицит кальция плохо влияет на внешний вид плодов и в целом на всю продуктивность растений, поэтому важно регулярно пополнять запасы в течение сезона.

Наиболее распространённым признаком недостатка кальция считается появление верхушечной гнили. От этого страдают не только помидоры, но и перец. Сначала на нижней части появляются тёмные участки, которые со временем начинают увеличиваться и портят урожай.

Причиной гнили как раз и является недостаток кальция и недостаточная циркуляция воздуха между растениями.

Кальций поступает в растение вместе с влагой, поэтому нарушения полива могут ухудшить его усвоение. Из-за повышенной влажности листья испаряют меньше воды, а корни поглощают её медленнее. Вместе с этим уменьшается поступление кальция в плоды.

Как использовать кальциевую селитру?

Для эффективной подкормки необходимо соблюдать правильную дозировку. Чтобы приготовить раствор, нужно растворить 20 граммов удобрения в 10 литрах воды. Под каждый куст следует вносить чуть больше 1 литра готового раствора.

Такую подкормку рекомендуется начинать вносить уже с 6-й недели после начала развития томатов. В дальнейшем процедуру следует повторять каждые 10 дней вплоть до завершения плодоношения.

Наилучший результат дает корневое внесение кальциевой селитры. Перед подкормкой почву нужно полить водой за час до процедуры. Затем под каждое взрослое растение следует вылить литр раствора.

Такой способ поможет питательным веществам равномерно проникать в корневую зону и снизит риск повреждения корней.

Всё о подкормке томатов: смотрите видео

Зачем дачники втыкают медную проволоку в помидоры?

Прокалывание стеблей помидоров медной проволокой помогает защитить растения от грибковых заболеваний, таких как фитофтора, за счет высвобождения ионов меди, которые действуют как природный фунгицид.

Этот метод, популярный среди дачников, позволяет повысить урожай без использования химических препаратов, однако его следует применять осторожно, чтобы не повредить растение.