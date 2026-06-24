Начало лета — важный период для помидоров, поскольку в это время зеленая листва переходит к этапу набора плодов, пишет Gardening Know How. Всего несколько простых действий помогут помидорам лучше развиваться и расти.

Читайте также Зачем втыкать медную проволоку в стебли помидоров: полезный сельский трюк

Что делать с помидорами в июне?

Обеспечить опору для растений

Томаты растут очень быстро, поэтому в июне нужно создать для них надежную систему опоры. Если стебли не поддерживать должным образом, то они начнут волочиться по земле, сгибаться, болеть и ломаться. Поэтому стоит установить модульные клетки, колья или шпалеры.

Регулярно и обильно поливать

Помидоры на 94% состоят из воды, поэтому полив для них обязателен. Особенно влага необходима томатам в июне, когда резко повышается температура воздуха.

Регулярный глубокий полив способствует более крепкому развитию корневой системы и предотвращает засуху. Воду нужно аккуратно лить вокруг корней так, чтобы она не попадала на листья.

Полив необходимо осуществлять раз в неделю, однако если погода сухая и жаркая, то процедуру стоит проводить еще чаще. Дачникам нужно следить за тем, чтобы почва была постоянно влажной. Переход от сухой почвы к чрезмерно увлажненной может привести к растрескиванию плодов.



Помидоры в июне нужно активно поливать / Фото Pexels

Добавьте мульчу вокруг основания растения

Помочь растениям сохранить влагу в почве поможет обычное внесение мульчи. Всего несколько сантиметров вокруг основания каждого растения смогут подавить сорняки и сохранить корни прохладными.

Мульчирование предотвращает соприкосновение листьев с почвой после дождя. Если это происходит, томатам грозят грибковые заболевания. В качестве мульчи можно использовать солому, компост или измельчённые листья.

Обрезать нижние листья

В июне листва растений уже достаточно густая, поэтому ухудшает циркуляцию воздуха и увеличивает риск грибковых заболеваний. Именно поэтому нужно секатором обрезать листья, которые касаются почвы. Таким образом воздух начнет лучше проходить, снижая влажность вокруг растения.

Секатор для саду можна придбати на Промі. Покупки на Prom можна оформлювати зі смартфона через мобільний застосунок: у ньому доступні пошук товарів, оплата та відстеження замовлень. Додаток входить до топ-3 категорії “Покупки” в українському App Store і має понад 10 мільйонів завантажень у Google Play.

Следить за вредителями и болезнями

Тщательное наблюдение за томатами может помочь предотвратить проблемы и избежать серьезных заболеваний. Дачникам рекомендуют обращать внимание на увядшие листья, пятна на листьях или следы от обгрызания.

Если на томатах завелись тля и белокрылки, нужно обработать растения пищевой диатомовой землей. Кроме того, томаты часто поражают фитофтороз и пятнистость листьев. После появления этого заболевания необходимо приступить к лечению болезней и обрезать поврежденные листья.

Помидорам именно в июне необходима надлежащая опора, регулярный полив, циркуляция воздуха и постоянный уход, чтобы уже в июле порадовать хорошим урожаем.