Початок літа – важливий період для томатів, оскільки в цей час зелене листя переходить до етапу нарощування плодів, пише Gardening Know How. Лише кілька простих завдань допоможуть помідорам ліпше розвиватися й рости.

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Що робити з томатами у червні?

Забезпечити підтримку рослин

Томати є дуже швидкими в рості, тому у червні потрібно створити для них надійну систему опори. Якщо стебла не підтримувати належним чином, то вони почнуть волочитися по землі, згинатися, хворіти й ламатися. Тому варто встановити модульні клітки, кілки чи шпалери.

Регулярно та рясно поливати

Помідори на 94% складаються з води, тому полив для них є обов’язковим. Особливо волога необхідна томатам у червні, коли різко підвищується температура повітря.

Регулярний глибокий полив сприяє міцнішому кореневому розвитку й не допускає рослини до посухи. Воду треба акуратно лити навколо коренів так, щоб вона не потрапляла на листя.

Полив необхідно здійснювати раз на тиждень, проте якщо погода суха й спекотна, то процедуру варто проводити ще частіше. Дачникам потрібно слідкувати за тим, аби ґрунт був постійно вологим. Перехід від сухого ґрунту до занадто зволоженого може призвести до розтріскування плодів.



Помідори у червні потрібно активно поливати / Фото Pexels

Додати мульчу навколо основи рослини

Допомогти рослинам зберегти вологу в ґрунті допоможе звичайне внесення мульчі. Всього кілька сантиметрів навколо основи кожної рослини зможуть придушити бур’яни й зберегти коріння прохолодним.

Мульчування вберігає від доторку листя до ґрунту після дощу. Якщо це стається, тоді томатам загрожують грибкові хвороби. Для мульчі можна використовувати солому, компост чи подрібнене листя.

Обрізати нижнє листя

У червні листя рослин вже досить пишне, тож погіршує циркуляцію повітря й збільшує ризик грибкових захворювань. Саме тому потрібно секатором обрізати листки, які торкаються ґрунту. Таким чином повітря почне краще проходити, зменшуючи вологість навколо рослини.

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Слідкувати за шкідниками і хворобами

Ретельне спостереження за томатами може випередити проблеми й уникнути серйозних заражень. Дачникам радять звертати увагу на зів’яле листя, плями на листках чи сліди від обгризання.

Якщо на томатах завелися попелиці й білокрилки, потрібно обробити шкідників харчовою діатомовою землею. Крім того, томати часто вражає фітофтороз та плямистість листя. Після появи цього захворювання потрібно вдатися до лікування хвороб й обрізати пошкоджене листя.

Помідорам саме у червні необхідна належна опора, регулярний полив, циркуляція повітря й постійний догляд, щоб вже в липні потішити хорошим урожаєм.