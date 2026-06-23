Проколювання стебел помідорів мідним дротом вберігає рослини від грибкових захворювань, особливо фітофтору картоплі, пише Top. Мідь зміцнює томати й стримує розвиток патогенів.

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Як мідний дріт впливає на помідори?

Іони міді з дроту поступово вивільняються й починають циркулювати по всій рослині, діючи як природний фунгіцид. Саме сполуки міді є компонентами певних препаратів, що використовуються для боротьби з хворобами овочів.

Деякі дачники використовують мідний дріт га огірках, вставляючи тонкий дріт в стебло, щоб захистити овочі від грибкових захворювань. А от у фруктових деревах принцип вже трохи інший – дріт обмотують навколо стовбурів.

Це робиться не лише для того, щоб захистити дерева від збудників хвороб, але й для того, щоб відбити бажання кроликів чи мишей гризти кору.

Встромляти дріт в стебла томатів потрібно досить обережно, щоб не пошкодити рослину. Та для того, щоб отримати великий та здоровий урожай, томатам варто забезпечити хорошу циркуляцію повітря, регулярний полив й слідкувати за видаленням хворого листя.



Сполуки міді здатні вберегти помати від фітофтори / Фото Pexels

Садівники радять уникати густої посадки, а метод з мідним дротом використовувати лише після впевненості в тому, що не принесете рослинам ніякої шкоди.

Якщо ви помітили появу фітофторозу на перших стадіях – потрібно лише видалити та знищити заражені частини. В такому випадку фітофтора не пошириться на сусідні кущі. Найбільш ефективним засобом проти фітофтори буде мідний купорос, і якщо раніше його ще не застосовували, почати з нього буде гарною ідеєю.

Потрібно 2 столові ложки засобу потрібно розчинити у 10 літрах води, а тоді полити розчином помідори ще до початку цвітіння.