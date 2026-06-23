Прокалывание стеблей помидоров медной проволокой защищает растения от грибковых заболеваний, особенно от фитофтороза картофеля. Медь укрепляет помидоры и сдерживает развитие патогенов.

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Как медная проволока влияет на помидоры?

Ионы меди из проволоки постепенно высвобождаются и начинают циркулировать по всему растению, действуя как природный фунгицид. Именно соединения меди входят в состав некоторых препаратов, используемых для борьбы с болезнями овощей.

Некоторые дачники используют медную проволоку на огурцах, вставляя тонкую проволоку в стебель, чтобы защитить овощи от грибковых заболеваний. А вот у фруктовых деревьев принцип уже немного другой — проволоку обматывают вокруг стволов.

Это делается не только для того, чтобы защитить деревья от возбудителей болезней, но и для того, чтобы отбить у кроликов или мышей желание грызть кору.

Вставлять проволоку в стебли томатов нужно достаточно осторожно, чтобы не повредить растение. А для того, чтобы получить большой и здоровый урожай, томатам следует обеспечить хорошую циркуляцию воздуха, регулярный полив и следить за удалением больных листьев.



Соединения меди способны уберечь помидоры от фитофторы / Фото Pexels

Садоводы советуют избегать густой посадки, а метод с медной проволокой использовать только после уверенности в том, что вы не нанесете растениям никакого вреда.

Если вы заметили появление фитофтороза на ранних стадиях — нужно лишь удалить и уничтожить зараженные части. В таком случае фитофтороз не распространится на соседние кусты. Наиболее эффективным средством против фитофтороза будет медный купорос, и если раньше его ещё не применяли, начать с него будет хорошей идеей.

Необходимо растворить 2 столовые ложки средства в 10 литрах воды, а затем полить раствором помидоры ещё до начала цветения.