Чим підживити помідори наприкінці липня: 3 натуральні добрива для солодких плодів

Більшість томатів на грядках вже дозріли, однак підживлення все одно ще варто додавати, щоб забезпечити плоди необхідними поживними речовинами. Фахівці розповіли, що у липні помідорам найбільше потрібні три важливі елементи.

У середині сезону томати вступають у фазу інтенсивного плодоношення, тому їм потрібен калій для пришвидшеного дозрівання, пише Deccoria.

Крім того, плодам необхідний кальцій, який запобігає виникненню гнилі квіток й допомагає зміцнити структуру плодів. Завдяки ньому томати менш схильні до механічних пошкоджень під час зберігання чи транспортування.

А от третій важливий елемент – фосфор, який підтримує розвиток коренів, покращує зав’язування плодів та їх дозрівання. Через його дефіцит може бути зниження врожайності.

Які натуральні добрива необхідні помідорам?

Для підживлення томатів можна використовувати засоби, які продаються у магазинах. Втім, чимало дачників також віддають перевагу натуральним продуктам, які ідеально підходять для томатів.

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Гній живокосту

Відро потрібно наповнити на ¾ живокостом й залити ємність водою. Ємність варто накрити сіткою й поставити у затінене місце на 2 тижні. Гній радять перемішувати кожен тиждень, а перед використанням добриво розвести у співвідношенні 1 літр гною на 10 літрів води. Цим розчином потрібно полити томати.



Помідорам у липні необхідне підживлення / Фото Pexels

Базальтове борошно

Це натуральне добриво є джерелом кремнезему та мінералів – кальцію, магнію, калію, фосфору, бору, цинку, заліза та марганцю. Базальтове борошно слід розсипати по грядці навколо помідорів, щоб покращити структуру ґрунту.

Бананові шкірки

У шкірках бананів міститься калій та фосфор. Деякі садівники їх просто нарізають на дрібні шматки й закопують на ділянці з помідорами.

Як альтернативу можна приготувати банановий настій. Достатньо лише залити шкірки 2 – 3 бананів літром теплої води, закрити ємність і залишити на ніч, а тоді процідити розчин й поливати ним томати.