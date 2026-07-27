У середині сезону томати вступають у фазу інтенсивного плодоношення, тому їм потрібен калій для пришвидшеного дозрівання, пише Deccoria.
Крім того, плодам необхідний кальцій, який запобігає виникненню гнилі квіток й допомагає зміцнити структуру плодів. Завдяки ньому томати менш схильні до механічних пошкоджень під час зберігання чи транспортування.
А от третій важливий елемент – фосфор, який підтримує розвиток коренів, покращує зав’язування плодів та їх дозрівання. Через його дефіцит може бути зниження врожайності.
Які натуральні добрива необхідні помідорам?
Для підживлення томатів можна використовувати засоби, які продаються у магазинах. Втім, чимало дачників також віддають перевагу натуральним продуктам, які ідеально підходять для томатів.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
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Гній живокосту
Відро потрібно наповнити на ¾ живокостом й залити ємність водою. Ємність варто накрити сіткою й поставити у затінене місце на 2 тижні. Гній радять перемішувати кожен тиждень, а перед використанням добриво розвести у співвідношенні 1 літр гною на 10 літрів води. Цим розчином потрібно полити томати.
Помідорам у липні необхідне підживлення / Фото Pexels
Базальтове борошно
Це натуральне добриво є джерелом кремнезему та мінералів – кальцію, магнію, калію, фосфору, бору, цинку, заліза та марганцю. Базальтове борошно слід розсипати по грядці навколо помідорів, щоб покращити структуру ґрунту.
Бананові шкірки
У шкірках бананів міститься калій та фосфор. Деякі садівники їх просто нарізають на дрібні шматки й закопують на ділянці з помідорами.
Як альтернативу можна приготувати банановий настій. Достатньо лише залити шкірки 2 – 3 бананів літром теплої води, закрити ємність і залишити на ніч, а тоді процідити розчин й поливати ним томати.