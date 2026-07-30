Ці 6 місць на кухні, брудніші, ніж здаються: всі постійно про них забувають

Кухня – це кімната дому, де прибирати доводиться практично кожного дня. І все ще неймовірним чином часто саме вона виявляється за сумісництвом ще й найбруднішим місцем квартири.

Під час прибирання кухні легко випадково пропустити кілька куточків та ділянок. Але якщо робити це часто, бруд там буде лише накопичуватися, і це впливатиме на загальний вигляд кімнати, пише The Spruce.

Які місця на кухні найбрудніші?

Ручки шухляд, дверей та сенсорні панелі

Часто ручки опиняються неймовірно брудними з однієї простої причини – ми торкаємося їх під час приготування, навіть якщо руки брудні, і більшості людей навіть в голову не приходить думка про те, аби чистити їх під час прибирання.

Втім, це варто робити щотижня з використанням дезінфекційного спрею.

Раковина

Щотижневого прибирання раковини точно недостатньо: навіть попри те, що через неї щодня протікає чимало води, вона дуже схильна до забруднень. На її поверхні затримуються не тільки залишки їжі та жир, але й різні мікроби.

Тож експерти радять протирати раковину після кожного приготування їжі та миття посуду, або ж принаймні робити це раз на день.

Губки, щітки та рушники для посуду

Не можна досягнути чистоти на кухні, якщо засоби, якими ви прибираєте, самі по собі брудні. І щітки, губки та рушники також потрібно регулярно мити у гарячій воді. Губки експерти взагалі радять за можливості класти у посудомийну машину для надійного очищення.

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Холодильник

Чимало бруду може ховатися на ручці холодильника, але не менше бактерій приховують полиці. Обов'язково потрібно протирати їх після зберігання немитих овочів, сирого м'яса (навіть якщо воно запаковане), після проливань рідин тощо.



Холодильник потрібно чистити частіше / Фото Pexels

Обробні дошки

На обробних дошках дуже часто накопичуються різні забруднення та бактерії – особливо на дерев'яних. Помітити це можна часто завдяки запаху.

Найкраще мати вдома дві обробні дошки, і одну використовувати для овочів та фруктів, а іншу – для м'яса.

Дрібна побутова техніка

Чи достатньо ретельно ви очищуєте кавоварку, блендер, тостер тощо? Якщо в приладі залишається вода, створюються ідеальні умови для росту бактерій та цвілі. Тож очищувати їх варто після кожного використання.