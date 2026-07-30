Во время уборки кухни легко случайно пропустить несколько уголков и участков. Но если так будет происходить часто, грязь там будет только скапливаться, и это будет сказываться на общем виде комнаты, пишет The Spruce.

Какие места на кухне самые грязные?

Ручки ящиков, дверей и сенсорные панели

Часто ручки оказываются невероятно грязными по одной простой причине – мы прикасаемся к ним во время приготовления пищи, даже если руки грязные, и большинству людей даже в голову не приходит мысль о том, чтобы чистить их во время уборки.

Впрочем, это стоит делать еженедельно с использованием дезинфицирующего спрея.

Раковина

Еженедельной уборки раковины явно недостаточно: даже несмотря на то, что через нее ежедневно проходит немало воды, она очень подвержена загрязнениям. На ее поверхности задерживаются не только остатки еды и жир, но и различные микробы.

Поэтому эксперты советуют протирать раковину после каждого приготовления пищи и мытья посуды, или же, по крайней мере, делать это раз в день.

Губки, щетки и полотенца для посуды

Невозможно добиться чистоты на кухне, если средства, которыми вы убираете, сами по себе грязные. И щетки, губки и полотенца также нужно регулярно мыть в горячей воде. Губки эксперты вообще советуют по возможности класть в посудомоечную машину для надежной очистки.

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Холодильник

Немало грязи может скрываться на ручке холодильника, но не меньше бактерий таятся на полках. Обязательно нужно протирать их после хранения немытых овощей, сырого мяса (даже если оно упаковано), после проливания жидкостей и т. д.



Холодильник нужно чистить чаще / Фото Pexels

Рабочие доски

На разделочных досках очень часто скапливаются различные загрязнения и бактерии – особенно на деревянных. Заметить это часто можно по запаху.

Лучше всего иметь дома две разделочные доски: одну использовать для овощей и фруктов, а другую – для мяса.

Мелкая бытовая техника

Достаточно ли тщательно вы моете кофеварку, блендер, тостер и т. д.? Если в приборе остается вода, создаются идеальные условия для роста бактерий и плесени. Поэтому их следует мыть после каждого использования.