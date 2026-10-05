Забудьте про жорсткі рушники: що додати до пральної машини під час прання

М’який рушник, який приємний на дотик та гарно пахне після прання, з часом може стати жорстким, втратити свіжість та гірше вбирати воду. Причина полягає не лише в якості тканини, але й у неправильному догляді.

Є простий домашній спосіб, який використовували ще наші бабусі, пише Super Express. Під час прання рушників вони додавали звичайну харчову соду. Для одного циклу прання достатньо кількох ложок засобу, щоб він допоміг зберегти м’якість тканини.

Придбати засоби для машинного чи ручного прання можна на Prom. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Чому рушники стають жорсткими?

Рушники рекомендують прати приблизно після 4 – 5 використань. Тканина постійно контактує зі шкірою і вологою, тому на ній накопичуються відмерлі клітини, мікроорганізми та бактерії.

Також важливо не набивати повністю барабан рушниками. Вони повинні мати трішки простору для нормального прання і полоскання.

Найпоширенішою причиною жорсткості рушників вважається надмірна кількість прального засобу. Якщо насипати більше порошку, ніж рекомендовано, частина засобу може залишитися у волокнах. Такий осад обтяжує тканину, погіршує її здатність вбирати воду й поступово робить рушник жорсткішим.

Крім того, під час прання не рекомендують використовувати багато кондиціонера для білизни. Він може залишати на волокнах тонку плівку, через яку тканина почне гірше поглинати вологу. У таких засобах є силікони та інші компоненти, які сприяють появі неприємного запаху та жорсткості.



Рушники можуть знову стати м'якими після прання / Фото Pexels

Як правильно прати рушники?

Саме тому для додаткового догляду за рушниками можна використовувати харчову соду. Її додають безпосередньо під час прання. Достатньо лише 5 столових ложок.

А якщо на тканині залишилися складні плями, можна скористатися розпушувачем для випічки. Його слід змішати з невеликою кількістю води до консистенції густої пасти, нанести на забруднену ділянку, а тоді випрати рушник у звичайному режимі. Такий спосіб підійде проти плям від кави, чаю та вина.