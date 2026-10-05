Существует простой домашний способ, которым пользовались еще наши бабушки, пишет Super Express. При стирке полотенец они добавляли обычную пищевую соду. Для одного цикла стирки достаточно нескольких ложек средства, чтобы оно помогло сохранить мягкость ткани.

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Почему полотенца становятся жесткими?

Полотенца рекомендуется стирать примерно после 4–5 использований. Ткань постоянно контактирует с кожей и влагой, поэтому на ней скапливаются отмершие клетки, микроорганизмы и бактерии.

Также важно не забивать барабан полотенцами доверху. У них должно оставаться немного свободного места для нормальной стирки и полоскания.

Самой распространенной причиной жесткости полотенец считается чрезмерное количество стирального средства. Если насыпать больше порошка, чем рекомендуется, часть средства может остаться в волокнах. Такой осадок утяжеляет ткань, ухудшает ее способность впитывать воду и постепенно делает полотенце более жестким.

Кроме того, во время стирки не рекомендуется использовать много кондиционера для белья. Он может оставлять на волокнах тонкую пленку, из-за которой ткань начнет хуже впитывать влагу. В таких средствах содержатся силиконы и другие компоненты, которые способствуют появлению неприятного запаха и жесткости.



Полотенца могут снова стать мягкими после стирки / Фото Pexels

Как правильно стирать полотенца?

Именно поэтому для дополнительного ухода за полотенцами можно использовать пищевую соду. Ее добавляют непосредственно во время стирки. Достаточно всего 5 столовых ложек.

А если на ткани остались сложные пятна, можно воспользоваться разрыхлителем для выпечки. Его следует смешать с небольшим количеством воды до консистенции густой пасты, нанести на загрязненный участок, а затем постирать полотенце в обычном режиме. Этот способ подойдет для удаления пятен от кофе, чая и вина.