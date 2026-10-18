Миші зовсім не підберуться до вашого дому: простий трюк, який ідеально працює восени

Восени гризуни починають шукати безпечне укриття на зиму, а дім стає для них теплим сховищем, що багате на їжу. Однак їхня присутність для людей не зовсім приємна, тому радимо кілька способів відлякування гризунів.

Миші шукають для себе тихі місця, які захистять їх від хижаків та морозу, пише Deccoria. Найчастіше вони оселяються у підвалах, гаражах чи місцях, де зберігаються овочі, зерна чи корм для тварин.

Де оселяються гризуни?

Тварини проникають у дім через невеликі тріщини, протікання у дверях, фундаментах і отворах для труб. Виявити гризунів у денну пору не так вже й просто, оскільки вони найбільш активні вночі.

В оселі миші оселяються в щілинах стін, за шафами чи побутовою технікою. Нерідко вони будуть гнізда на горищі чи в коморі. Щури ж обирають нижчі частини будівлі – підвали, місця біля фундаменту чи поблизу води.

А от на ділянці поруч з будинком гризунів можна знайти у купі деревини, гілок, дошок, у сміттєвих баках, під сходами тощо.

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Як перекрити шлях проникнення мишей?

Господарям варто перевірити будинок на наявність щілин, дірок та тріщин. У мишей досить гнучкий скелет, тому вони легко пролізають у місця, куди вміщається їхня голова. Щілини діаметром 6 – 10 міліметрів дозволяють їм проникнути у будинок.

Восени слід перевірити фундамент, пороги дверей, щілини навколо вікон, підвал, а також місця з трубами та проводками.

Виявлені отвори слід заповнити цементом, сталевою ватою чи монтажною піною. Також варто встановити ущільнювальні планки з металевим захистом під дверима, а труби й вентиляційні решітки закрити металевою сіткою.



Найменші отвори дають можливість гризунам потрапити в дім / Фото Pexels

Які аромати ненавидять миші?

У мишей дуже чутливий нюх, який щодня допомагає їм знаходити їжу. Саме тому можна заповнити дім ароматами, які їм дуже не подобаються. Гризуни не люблять аромату перцевої м’яти, розмарину, лаврового листя та кайєнського перцю.

Можна ці трави помістити у тканинні мішечки й розмістити у чутливих зонах будинку. Також цілком підійдуть ефірні олії. Достатньо просто змішати 5 – 10 крапель екстракту з літром теплої води й обприскати схованки мишей. Місця біля плінтусів можна протерти змоченими ватними дисками.

До того ж, гризуни сильно не люблять запаху оцту. Його радять розвести в однаковій пропорції з водою (500 міліграмів води та 500 міліграмів оцту), розпорошивши на відкриті ділянки. Варто пам’ятати, що аромат цих запахів зникає за кілька днів, тому їх треба регулярно оновлювати.