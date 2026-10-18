Мыши ищут для себя тихие места, которые защитят их от хищников и мороза, пишет Deccoria. Чаще всего они селятся в подвалах, гаражах или местах, где хранятся овощи, зерно или корм для животных.

Где селятся грызуны?

Животные проникают в дом через небольшие трещины, щели в дверях, фундаментах и отверстиях для труб. Обнаружить грызунов днем не так уж просто, поскольку они наиболее активны ночью.

В доме мыши селятся в щелях стен, за шкафами или бытовой техникой. Нередко они устраивают гнезда на чердаке или в кладовой. Крысы же выбирают нижние части здания – подвалы, места у фундамента или вблизи воды.

А вот на участке рядом с домом грызунов можно найти в кучах древесины, веток, досок, в мусорных баках, под лестницей и т. д.

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Как перекрыть путь проникновения мышей?

Хозяевам стоит проверить дом на наличие щелей, дыр и трещин. У мышей достаточно гибкий скелет, поэтому они легко пролезают в места, куда помещается их голова. Щели диаметром 6–10 миллиметров позволяют им проникнуть в дом.

Осенью следует проверить фундамент, дверные пороги, щели вокруг окон, подвал, а также места с трубами и проводкой.

Обнаруженные отверстия следует заделать цементом, стальной ватой или монтажной пеной. Также стоит установить уплотнительные планки с металлической защитой под дверями, а трубы и вентиляционные решетки закрыть металлической сеткой.



Даже самые маленькие отверстия позволяют грызунам проникнуть в дом / Фото Pexels

Какие запахи не любят мыши?

У мышей очень чуткое обоняние, которое ежедневно помогает им находить пищу. Именно поэтому можно наполнить дом ароматами, которые им очень не нравятся. Грызуны не любят аромат перечной мяты, розмарина, лаврового листа и кайенского перца.

Можно поместить эти травы в тканевые мешочки и расставить в уязвимых местах дома. Также отлично подойдут эфирные масла. Достаточно просто смешать 5–10 капель экстракта с литром теплой воды и опрыскать укрытия мышей. Места возле плинтусов можно протереть смоченными ватными дисками.

К тому же грызуны сильно не любят запах уксуса. Его рекомендуют развести в равных пропорциях с водой (500 миллиграммов воды и 500 миллиграммов уксуса) и распылить на открытые участки. Стоит помнить, что аромат этих запахов исчезает через несколько дней, поэтому их нужно регулярно обновлять.