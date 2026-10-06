Ніколи не купуйте ці шкарпетки: вони прослужать до першого прання

Більшість з нас купує базові білі чи чорні шкарпетки, або ж обирає цікаві візерунки. Однак крім цього, слід звертати увагу на склад.

Найкращі шкарпетки мають бути виготовлені з натуральних матеріалів та повітропроникних волокон, пише Interia Kobieta.

Йдеться про мериносову вовну чи органічну бавовну з домішками еластану. Такі шкарпетки повинні мати плоскі шви й манжету, яка не стискатиме щиколотку.

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Які шкарпетки потрібно обирати?

Мериносова вовна корисна тим, що добре регулює температуру й природним чином відводить вологу. Крім того, вона ще й має антибактеріальні властивості. Бамбукове волокно підходить для людей з чутливою шкірою, оскільки тканина дуже м’яка й повітропроникна.

Також хорошим вибором є бавовна з еластаном, проте не варто обирати 100% бавовну, оскільки вона поглинає піт, але досить повільно випаровується.

Слід звернути увагу й на те, що хороші шкарпетки мають легку манжету, яка зовсім не тисне на ногу й не блокує кровообіг. Плоскі ж шви запобігають появі натоптишів навколо пальців ніг.



Найкраще обирати якісні шкарпетки / Фото Pexels

Які шкарпетки не варто купувати?

Найгіршими вважаються ті шкарпетки, які мають поганий склад матеріалу. Фахівці радять уникати 100% синтетики, до якої входять акрил, нейлон та поліестер. Шкарпетки із синтетики зовсім не пропускають повітря й перешкоджають диханню стопи.

Також поганий склад мають дешеві замінники бамбукових шкарпеток. Насправді це може бути низькоякісна віскоза чи поліестер з незначними домішками бамбука. Такі шкарпетки швидко розтягуються і зношуються, а після першого прання втрачають вигляд.

Не найкращим вибором є вільні шкарпетки, без еластичних волокон. Шкарпетки без лайкри чи еластану швидко втрачають форму, скочуються всередині взуття, а це може призвести до натирання.

Також слід звертати увагу на ціну. Якщо шкарпетки коштують досить дешево – це теж не найкращий вибір. Краще вже обрати дорожчі шкарпетки з якісної тканини, які будуть носитися місяцями.