Лучшие носки должны быть изготовлены из натуральных материалов и дышащих волокон, пишет Interia Kobieta.

Речь идет о мериносовой шерсти или органическом хлопке с добавлением эластана. Такие носки должны иметь плоские швы и манжету, которая не будет сдавливать лодыжку.

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Какие носки нужно выбирать?

Мериносовая шерсть полезна тем, что хорошо регулирует температуру и естественным образом отводит влагу. Кроме того, она обладает антибактериальными свойствами. Бамбуковое волокно подходит для людей с чувствительной кожей, поскольку ткань очень мягкая и дышащая.

Также хорошим выбором является хлопок с эластаном, однако не стоит выбирать 100% хлопок, поскольку он впитывает пот, но испаряется довольно медленно.

Следует обратить внимание и на то, что хорошие носки имеют легкую манжету, которая совсем не давит на ногу и не препятствует кровообращению. Плоские швы же предотвращают появление мозолей вокруг пальцев ног.



Лучше всего выбирать качественные носки / Фото Pexels

Какие носки не стоит покупать?

Худшими считаются те носки, которые имеют плохой состав материала. Специалисты советуют избегать 100% синтетики, в состав которой входят акрил, нейлон и полиэстер. Носки из синтетики совершенно не пропускают воздух и препятствуют дыханию стопы.

Также плохой состав имеют дешевые заменители бамбуковых носков. На самом деле это может быть низкокачественная вискоза или полиэстер с незначительными примесями бамбука. Такие носки быстро растягиваются и изнашиваются, а после первой стирки теряют вид.

Не лучшим выбором являются свободные носки без эластичных волокон. Носки без лайкры или эластана быстро теряют форму, скатываются внутри обуви, а это может привести к натиранию.

Также следует обращать внимание на цену. Если носки стоят достаточно дешево – это тоже не лучший выбор. Лучше уже выбрать более дорогие носки из качественной ткани, которые будут служить месяцами.