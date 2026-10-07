Фольга за батареєю та ще 3 способи зробити вдома тепліше, не переплачуючи за опалення

Жовтень нас тішить теплом, але вже за кілька тижнів розпочнеться опалювальний сезон, а за вікном стане дедалі холодніше. В осінню пору зростає бажання зробити квартиру теплішою, але для цього не потрібно збільшувати температуру опалення чи купувати додаткові обігрівачі.

Є кілька простих домашніх хитрощів, які допоможуть ефективніше використовувати тепло від батарей, пише 24 Канал. Деякі з них навіть не потребують додаткових витрат.

Як зробити вдома тепліше?

Розмістіть фольгу за батареєю

Значна частина тепла від радіатора спрямовується не лише в кімнату, але й до стіни. Тепловідбивний екран за радіатором допомагає відбивати інфрачервоне випромінювання назад у приміщення, а не в бік холодної поверхні.

Для такого екрана можна використати спеціальний фольгований матеріал чи зробити його самостійно. Для цього знадобляться щільний картон і алюмінієва фольга.



Тепловідбивний екран слід встановити за батареєю / Фото Pexels

Картон потрібно вирізати приблизно за розміром радіатора, обгорнути фольгою блискучою стороною назовні та розмістити за батареєю. Водночас важливо, щоб екран не торкався гарячих частин радіатора і не перешкоджав циркуляції повітря.

Не закривайте батарею шторами

Довгі щільні штори можуть певним чином блокувати рух теплого повітря від радіатора. У результаті тепло накопичується біля вікна, замість того, щоб рівномірно поширюватися кімнатою.

Саме тому на час роботи опалення варто відсунути штори від батареї чи обрати варіант, який не закриває радіатор.

Перевірте вентиляційні решітки

Вентиляція необхідна для нормального повітрообміну, однак забруднені чи закриті вентиляційні решітки можуть погіршувати циркуляцію повітря в оселі. Перевірте, чи не забиті вони пилом, і за потреби очистіть їх.

Не ставте меблі впритул до батарей

Диван, крісло чи інші великі предмети, розташовані безпосередньо перед радіатором, можуть перешкоджати руху теплого повітря. Через це кімната прогріватиметься менш рівномірно.

Якщо є можливість, перед батареєю потрібно залишити вільний простір. Таким чином тепле повітря краще циркулюватиме без збільшення температури опалення.