Существует несколько простых домашних хитростей, которые помогут эффективнее использовать тепло от батарей, пишет 24 Канал. Некоторые из них даже не требуют дополнительных затрат.

Как сделать дом теплее?

Разместите фольгу за батареей

Значительная часть тепла от радиатора направляется не только в комнату, но и к стене. Теплоотражающий экран за радиатором помогает отражать инфракрасное излучение обратно в помещение, а не в сторону холодной поверхности.

Для такого экрана можно использовать специальный фольгированный материал или изготовить его самостоятельно. Для этого понадобятся плотный картон и алюминиевая фольга.



Теплоотражающий экран следует установить за батареей / Фото Pexels

Картон нужно вырезать примерно по размеру радиатора, обернуть фольгой блестящей стороной наружу и разместить за батареей. При этом важно, чтобы экран не касался горячих частей радиатора и не препятствовал циркуляции воздуха.

Не закрывайте батарею шторами

Длинные плотные шторы могут в определенной степени блокировать движение теплого воздуха от радиатора. В результате тепло скапливается у окна, вместо того чтобы равномерно распространяться по комнате.

Именно поэтому на время работы отопления стоит отодвинуть шторы от батареи или выбрать вариант, который не закрывает радиатор.

Проверьте вентиляционные решетки

Вентиляция необходима для нормального воздухообмена, однако загрязненные или закрытые вентиляционные решетки могут ухудшать циркуляцию воздуха в доме. Проверьте, не забиты ли они пылью, и при необходимости очистите их.

Не ставьте мебель вплотную к батареям

Диван, кресло или другие большие предметы, расположенные непосредственно перед радиатором, могут препятствовать движению теплого воздуха. Из-за этого комната будет прогреваться менее равномерно.

Если есть возможность, перед батареей нужно оставить свободное пространство. Таким образом, теплый воздух будет лучше циркулировать без повышения температуры отопления.