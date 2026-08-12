Як пережити спеку вдома: ці речі перетворюють оселю на справжню "піч"

До кінця серпня погода ще може спостерігатися дещо спекотною, тому в такі дні треба знати, як застерегти себе від перегріву. Часто проблема крім підвищеної температури на вулиці може стосуватися навіть повсякденних приладів, які лише погіршують ситуацію.

Якщо використовувати їх у спеку, вони можуть генерувати величезну кількість тепла, ще більше обігріваючи приміщення, пише Interia Kobieta.

Щоб протидіяти ефекту сауни, варто дізнатися, які ж саме прилади найбільше нагрівають приміщення.

Які прилади краще не вмикати у спеку?

У найбільш спекотні дні ситуацію ще більше погіршують прилади на кухні. Користування духовкою розганяє тепло по всьому будинку чи квартирі й зберігається ще кілька годин після вимкнення. Це саме стосується варильної поверхні, яка має аналогічний ефект.



У спеку краще не вмикати духовку та варильну поверхню / Фото Pexels

Також наповнює оселю теплом посудомийна машинка, коли сушить посуд. Після відкривання дверцят кухня заповниться хвилею тепла.

Саме тому на період сильної літньої спеки варто змінити раціон меню й зробити більше ставку на стравах, які не потребують смаження, запікання чи варіння. Легкі салати чи холодні супи підійдуть ідеально в таку пору.

Виявляється, що підвищити температуру вдома може навіть звичайна праска. Звісно, якщо попрасувати одну річ – нічого не станеться, але якщо у спеку варто прасувати тюль, штори, постіль чи інші об’ємні речі, то в кімнаті досить швидко стане ще більше спекотніше.

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Також проблематичними стають електричні сушарки для одягу. У літню пору набагато розумніше буде сушити одяг на балконі чи звичайній сушарці, яка не виділяє тепло.

Крім того, закривання вікон та опускання жалюзі в певний час може значно зменшити нагрівання приміщення. Рекомендується зачиняти східні вікна з 6:00 до 8:00, південні з 8:00, а західні до полудня, щоб підтримувати прохолоду в домі.