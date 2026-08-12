Если использовать их в жару, они могут выделять огромное количество тепла, еще больше нагревая помещение, пишет Interia Kobieta.

Чтобы противодействовать эффекту сауны, стоит узнать, какие именно приборы больше всего нагревают помещение.

Какие приборы лучше не включать в жару?

В самые жаркие дни ситуацию еще больше усугубляют приборы на кухне. Использование духовки рассеивает тепло по всему дому или квартире, и оно сохраняется еще несколько часов после выключения. То же самое касается варочной панели, которая оказывает аналогичный эффект.



В жару лучше не включать духовку и варочную поверхность / Фото Pexels

Также посудомоечная машина наполняет дом теплом, когда сушит посуду. После открытия дверцы кухня наполнится волной тепла.

Именно поэтому на период сильной летней жары стоит изменить рацион и сделать больший упор на блюда, не требующие жарки, запекания или варки. Легкие салаты или холодные супы идеально подойдут в такое время.

Оказывается, что повысить температуру в доме может даже обычный утюг. Конечно, если погладить одну вещь – ничего не произойдет, но если в жару гладить тюль, шторы, постельное белье или другие объемные вещи, то в комнате довольно быстро станет еще жарче.

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Также проблемой становятся электрические сушилки для одежды. В летнее время гораздо разумнее сушить одежду на балконе или на обычной сушилке, которая не выделяет тепло.

Кроме того, закрывание окон и опускание жалюзи в определенное время может значительно уменьшить нагрев помещения. Рекомендуется закрывать восточные окна с 6:00 до 8:00, южные – с 8:00, а западные – до полудня, чтобы поддерживать прохладу в доме.