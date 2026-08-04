Попелиця боїться цього спрею: троянди знову почнуть пишно цвісти

Попелиці за кілька днів може захопити цілий кущ троянд. Вони шкідливі тим, що послаблюють рослини через живлення молодими пагонами, призводячи до обмеження у цвітінні.

Дачники радять не зволікати з боротьбою, оскільки попелиця дуже швидко розмножується, пише Interia Zielona.

Чому попелиця так любить троянди?

Найчастіше на кущах оселяється саме трояндова попелиця, яка знаходить кущ квітів серед всіх рослин, що ростуть у саду. Шкідники люблять троянди за те, що впродовж вегетаційного періоду вони утворюють чимало нових пагонів і бутонів. Саме вони і є головною їжею для попелиці, яка легко висмоктує сік з м’яких тканин.

Значною проблемою є ще й те, що восени попелиця відкладає яйця на трояндах, які зимують на кущах аж до осені, а навесні з них вилуплюються личинки.



Попелиця може навіть зимувати на трояндах / Фото "Суспільне Тернопіль"

Як позбутися попелиці на трояндах?

Молоді колонії можна вибивати з троянд струменем води, спрямовуючи його на стебла. Якщо ж стебла сильно заражені, тоді їх краще просто видалити. Чим швидше позбутися основної маси комах, тим менше шкідники встигнуть розмножитися.

Та якщо у вашому саду є багато сонечок, тоді можна не перейматися за стан квітів, оскільки одна особина з’їдає десятки попелиць за день. Всього кілька сонечок можуть знищити шкідників за пару днів.

Також ворогами попелиці є золотоочки – світло-зелені комахи із золотими очима. Однак якщо корисних комах немає, тоді потрібно братися за домашні засоби проти попелиці.

Найпопулярнішим методом боротьби вважається обприскування калієвим милом. Воно пошкоджує захисний шар комах й призводить до їхньої швидкої загибелі.

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Достатньо лише в 1 літрі теплої води розвести 20 – 30 грамів калієвого мила, ретельно обприскавши пагони та нижню сторону листя. Таку обробку потрібно проводити кожних кілька днів.

Також дачники використовують екстракти часнику, цибулі чи кропиви. Для приготування потрібно залити 2 – 3 подрібнені зубчики часнику літром води й дати настоятися протягом ночі.

Подібний ефект має екстракт кропиви. В одному літрі води потрібно розвести 100 грамів свіжого листя й залишити на ніч. Після проціджування цими екстрактами слід обприскати заражені троянди. Обробку варто проводити ввечері, щоб не завдати шкоди корисним комахам.

Та навіть якщо знищити попелицю, вона все одно може повернутися в сад наступного року. Крім того, що шкідники зимують на рослинах, вони ще й можуть прилетіти із сусіднього саду, тому здорові троянди складно захистити від повторного зараження.

Саме тому потрібно регулярно моніторити рослини й реагувати на перші ознаки підживлення. Слід звертати увагу на молоді пагони, листя та бруньки, бо саме там збираються колонії попелиці.