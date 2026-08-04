Дачники советуют не откладывать борьбу с тлей, поскольку она очень быстро размножается, пишет Interia Zielona.

Почему тля так любит розы?

Чаще всего на кустах поселяется именно розовая тля, которая выбирает куст цветов среди всех растений, растущих в саду. Вредители любят розы за то, что в течение вегетационного периода они образуют немало новых побегов и бутонов. Именно они и являются главной пищей для тли, которая легко высасывает сок из мягких тканей.

Серьезной проблемой является еще и то, что осенью тля откладывает яйца на розах, которые зимуют на кустах вплоть до осени, а весной из них вылупляются личинки.



Тля может даже зимовать на розах / Фото "Суспильне Тернополь"

Как избавиться от тли на розах?

Молодые колонии можно смывать с роз струей воды, направляя ее на стебли. Если же стебли сильно заражены, то их лучше просто удалить. Чем быстрее избавиться от основной массы насекомых, тем меньше вредители успеют размножиться.

Но если в вашем саду много божьих коровок, то можно не беспокоиться о состоянии цветов, поскольку одна особь съедает десятки тлей за день. Всего несколько божьих коровок могут уничтожить вредителей за пару дней.

Также врагами тли являются золотоочки – светло-зеленые насекомые с золотыми глазами. Однако если полезных насекомых нет, тогда нужно прибегать к домашним средствам против тли.

Самым популярным методом борьбы считается опрыскивание калиевым мылом. Оно повреждает защитный слой насекомых и приводит к их быстрой гибели.

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Достаточно лишь развести 20–30 граммов калиевого мыла в 1 литре теплой воды и тщательно опрыскать побеги и нижнюю сторону листьев. Такую обработку нужно проводить каждые несколько дней.

Также дачники используют экстракты чеснока, лука или крапивы. Для приготовления нужно залить 2–3 измельченных зубчика чеснока литром воды и дать настояться в течение ночи.

Подобный эффект оказывает экстракт крапивы. В одном литре воды нужно развести 100 граммов свежих листьев и оставить на ночь. После процеживания этими экстрактами следует опрыскать зараженные розы. Обработку стоит проводить вечером, чтобы не нанести вред полезным насекомым.

Но даже если уничтожить тлю, она все равно может вернуться в сад в следующем году. Помимо того, что вредители зимуют на растениях, они еще и могут прилететь из соседнего сада, поэтому здоровые розы сложно защитить от повторного заражения.

Именно поэтому нужно регулярно следить за растениями и реагировать на первые признаки заражения. Следует обращать внимание на молодые побеги, листья и почки, ведь именно там собираются колонии тли.