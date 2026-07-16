Одне просте завдання в липні, і троянди цвістимуть до осені: займає 5 хвилин

Липень – це ідеальний час для того, аби подбати про обрізку троянд, але робити це потрібно правильно. І всього кілька простих порад допоможуть продовжити яскраве цвітіння на весь сезон.

Обрізка зів'ялих троянд – це те, кожен дачних має робити для того, аби стимулювати рослину до більшої кількості цвітіння та подовження його терміну. Окрім того, так кущ матиме охайніший вигляд та буде менш схильним до різноманітних захворювань, пише Martha Stewart.

Що потрібно зробити з трояндами у липні?

Видалення мертвих, вже всохлих квітконосів – це не повноцінна обрізка, але дуже важлива частина літнього догляду за трояндами. Дачники, що вже не один рік вирощують трояндові кущі, знають, що після початку цвітіння старі квіти потрібно зрізати трохи нижче від цвітіння.

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Така процедура не формує рослину, і ви також не видаляєте мертві чи пошкоджені гілки. Натомість це допоможе суттєво подовжити термін цвітіння рослин.

Для цього вам знадобляться:

секатор;

рукавички;

відро;

дезінфекційний засіб.

Починати видалення відцвілих квітів потрібно вже тоді, коли ви бачите, що перше цвітіння починає потрохи в'янути. В ідеалі потрібно проводити таку обрізку вже тоді, коли пелюстки починають втрачати колір, і до того, як рослина почне формувати насіннєві головки.

Саме вони забирають левову частку сил троянди. Якщо вона утворить досить насіння, цвісти вже не матиме сенсу. А ось вчасне прибирання квітів змусить троянду думати, що вона має цвісти знову і знову, аби утворити насіння.

Квітку потрібно зрізати одразу ж під бутоном. Гострим секатором зробіть надріз під кутом 45 градусів. Видалені квіти не залишайте під кущем, натомість зберіть їх у відро.

Після завершення обрізки не забудьте обробити секатор дезінфекційним розчином.