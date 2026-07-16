Обрезка увядших роз – это то, что должен делать каждый дачник, чтобы стимулировать растение к более обильному цветению и продлить его срок. Кроме того, куст будет выглядеть более ухоженным и будет менее подвержен различным заболеваниям, пишет Martha Stewart.

Что нужно делать с розами в июле?

Удаление мертвых, уже засохших цветоносов – это не полноценная обрезка, но очень важная часть летнего ухода за розами. Дачники, которые уже не один год выращивают розовые кусты, знают, что после начала цветения старые цветы нужно срезать чуть ниже цветка.

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Такая процедура не формирует растение, и вы также не удаляете мертвые или поврежденные ветки. Зато это поможет существенно продлить срок цветения растений.

Для этого вам понадобятся:

секатор;

перчатки;

ведро;

дезинфицирующее средство.

Начинать удаление отцветших цветов нужно уже тогда, когда вы видите, что первое цветение начинает понемногу увядать. В идеале такую обрезку нужно проводить уже тогда, когда лепестки начинают терять цвет, и до того, как растение начнет формировать семенные головки.

Именно они берут львиную долю сил у розы. Если она сформирует достаточно семян, цвести уже не будет смысла. А вот своевременное удаление цветов заставит розу думать, что ей нужно цвести снова и снова, чтобы сформировать семена.

Цветок нужно срезать сразу же под бутоном. Острым секатором сделайте надрез под углом 45 градусов. Удаленные цветы не оставляйте под кустом, а соберите их в ведро.

После завершения обрезки не забудьте обработать секатор дезинфицирующим раствором.