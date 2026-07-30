Тиск води залишатиметься ідеальним: ось як часто потрібно чистити душову лійку

Якщо ви помітили, що тиск води в душі суттєво знизився, передусім спробуйте пригадати, коли ви востаннє чистили душову лійку. Адже саме від цього залежить, наскільки ефективною вона залишатиметься.

Під час миття ванної кімнати дуже легко забути про душову лійку – але якщо її не чистити регулярно, дуже скоро наслідки ви помітите під час миття. Потік води стане слабшим, а чищення лійки ускладниться, пише Better Home&Gardens.

Як брудна лійка впливає на тиск води?

Якщо душову лійку чистять рідко, або й взагалі ніколи цього не роблять, природні мінерали, що містяться у водопровідній воді, поступово починають накопичуватися всередині. І це одна з найбільших причин зниження тиску води – але особливо критичною вона стає, якщо ви живете в районі з жорсткою водою.

Якщо здається, що потік води поступово став дуже слабким саме в душі, цілком можливо, у лійці просто засмітилися форсунки.



Душову лійку потрібно регулярно чистити / Фото Pexels

Як часто потрібно чистити лійку?

Підтримка чистоти лійки важлива не тільки для того, аби підтримувався гарний тиск води, але й для гігієни. Якщо не очищувати лійку надто довго, ви можете наразити себе на ризик бактерій, що накопичуються всередині.

Визначити точно частоту миття лійки непросто – це залежить від кількох факторів, зокрема від того, чи фільтруєте ви воду, і яка загальна якість води в регіоні.

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Якщо в воді є чимало кальцію та магнію, тоді душову лійку краще чистити кожні 4 – 6 тижнів. А ось у будинках з м'якою чи фільтрованою водою буде достатньо робити це кожні 2 – 3 місяці.

Як почистити душову лійку?

Найпростіший спосіб якісно очистити форсунки – це замочити лійку у суміші з рівних кількостей білого оцту та води на кілька годин. Після цього потрібно пройтися по форсунках м'якою щіткою – можна використати стару зубну щітку – та сполоснути її гарячою водою.

Якщо лійка не чистилася дуже давно, ймовірно, процедуру доведеться повторити кілька разів.