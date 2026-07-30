Під час миття ванної кімнати дуже легко забути про душову лійку – але якщо її не чистити регулярно, дуже скоро наслідки ви помітите під час миття. Потік води стане слабшим, а чищення лійки ускладниться, пише Better Home&Gardens.

Як брудна лійка впливає на тиск води?

Якщо душову лійку чистять рідко, або й взагалі ніколи цього не роблять, природні мінерали, що містяться у водопровідній воді, поступово починають накопичуватися всередині. І це одна з найбільших причин зниження тиску води – але особливо критичною вона стає, якщо ви живете в районі з жорсткою водою.

Якщо здається, що потік води поступово став дуже слабким саме в душі, цілком можливо, у лійці просто засмітилися форсунки.



Душову лійку потрібно регулярно чистити / Фото Pexels

Як часто потрібно чистити лійку?

Підтримка чистоти лійки важлива не тільки для того, аби підтримувався гарний тиск води, але й для гігієни. Якщо не очищувати лійку надто довго, ви можете наразити себе на ризик бактерій, що накопичуються всередині.

Визначити точно частоту миття лійки непросто – це залежить від кількох факторів, зокрема від того, чи фільтруєте ви воду, і яка загальна якість води в регіоні.

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Якщо в воді є чимало кальцію та магнію, тоді душову лійку краще чистити кожні 4 – 6 тижнів. А ось у будинках з м'якою чи фільтрованою водою буде достатньо робити це кожні 2 – 3 місяці.

Як почистити душову лійку?

Найпростіший спосіб якісно очистити форсунки – це замочити лійку у суміші з рівних кількостей білого оцту та води на кілька годин. Після цього потрібно пройтися по форсунках м'якою щіткою – можна використати стару зубну щітку – та сполоснути її гарячою водою.

Якщо лійка не чистилася дуже давно, ймовірно, процедуру доведеться повторити кілька разів.