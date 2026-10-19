Що робити з опалим листям восени: садівники мовчать про цей трюк

Осіннє листя має набагато більший потенціал, ніж ми собі можемо уявити. Замість того, щоб його викидати, варто використати за потреби у саду чи природно удобрити ґрунт.

Листя вважається садовими відходами, проте для його розкладання знадобиться певний час, а от правильне його застосування допоможе підтримувати стан ґрунту, пише Top.

Як використовувати листя для приготування компосту?

Листя є органічним матеріалом, який може бути корисним у будь-якому саду. Коли воно розкладається, то починає перетворюватися на речовину, що покращує структуру ґрунту.

У листі зберігається органічна речовина, яка підтримує життєдіяльність ґрунтових організмів. Проте вже саме розкладання залежить від породи дерева, ступеня подрібнення матеріалу, вологості та доступу повітря.

М’яке листя швидко розкладається, а товсте – набагато довше. Перед компостуванням його краще подрібнити, щоб створити більш однорідний матеріал.

Дачники радять для компостування обирати здорове листя без ознак хвороб. Заражені патогенами рослини краще викинути.



Опале листя позитивно впливає на урожай / Фото Pexels

Що додати до листя для створення компосту?

Курячий послід може бути гарною добавкою для опалого листя. У ньому є азотні сполуки й необхідні мікроорганізми, які розкладають органічні речовини. Якщо правильно поєднати обидва інгредієнти, вдасться підвищити цінність отриманого добрива й покращити компостування.

Проте використовувати його слід в обмеженій кількості, бо коли він свіжий, то є надто концентрованим, тож може бути навіть шкідливим для рослин. Послід найкраще додавати до листя у незначній кількості, добре перемішуючи кожен шар.

В іншому випадку опале листя можна трішки зволожити й помістити у перфорований пакет, щоб забезпечити циркуляцію повітря.

Як використовувати компост?

Готовий зрілий компост підійде для грядок на городі чи клумб. Найкраще його змішати з верхнім шаром ґрунту, щоб покращити структуру й збагатити органічними речовинами. Також листя підходить для мульчування в тих місцях, де ґрунт швидко втрачає вологу.