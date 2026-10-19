Листья считаются садовыми отходами, однако для их разложения потребуется определенное время, а вот правильное их использование поможет поддерживать состояние почвы, пишет Top.

Как использовать листья для приготовления компоста?

Листья – это органический материал, который может быть полезен в любом саду. Когда они разлагаются, то начинают превращаться в вещество, улучшающее структуру почвы.

В листьях содержится органическое вещество, поддерживающее жизнедеятельность почвенных организмов. Однако само разложение зависит от породы дерева, степени измельчения материала, влажности и доступа воздуха.

Мягкая листва быстро разлагается, а толстая – гораздо дольше. Перед компостированием ее лучше измельчить, чтобы получить более однородный материал.

Дачники советуют для компостирования выбирать здоровые листья без признаков болезней. Зараженные патогенами растения лучше выбросить.



Опавшая листва положительно влияет на урожай / Фото Pexels

Что добавить к листьям для создания компоста?

Куриный помет может стать хорошей добавкой к опавшей листве. В нем содержатся азотные соединения и необходимые микроорганизмы, разлагающие органические вещества. Если правильно сочетать оба ингредиента, удастся повысить ценность полученного удобрения и улучшить процесс компостирования.

Однако использовать его следует в ограниченном количестве, так как в свежем виде он слишком концентрирован и может даже нанести вред растениям. Помет лучше всего добавлять к листьям в небольшом количестве, тщательно перемешивая каждый слой.

В противном случае опавшую листву можно слегка увлажнить и поместить в перфорированный пакет, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

Как использовать компост?

Готовый зрелый компост подойдет для грядок на огороде или клумб. Лучше всего его смешать с верхним слоем почвы, чтобы улучшить структуру и обогатить органическими веществами. Также листья подходят для мульчирования в тех местах, где почва быстро теряет влагу.