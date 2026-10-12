Правило "трьох шарів": як одягатися взимку, щоб не потіти в транспорті та не мерзнути на вулиці

Щоб взимку не мерзнути на вулиці й не перегріватися в громадському транспорті, варто дотримуватися принципу багатошаровості. Він передбачає поєднання трьох шарів одягу, кожен з яких виконує окрему функцію: відводить вологу від тіла, утримує тепло чи захищає від вітру й опадів.

Такий підхід дає змогу регулювати температуру тіла залежно від погоди та рівня активності, пише Kyiv.cdc.

Перший шар – термобілизна, яка відводить вологу

Головне завдання першого шару – відводити піт від шкіри, щоб вона залишалася сухою навіть під час активної ходьби. Для цього підійде термобілизна, яка допомагає регулювати вологість і підтримувати комфортну температуру.

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Другий шар – светр чи фліс для збереження тепла

Наступний шар відповідає за теплоізоляцію. Він утримує повітря біля тіла, завдяки чому організм повільніше втрачає тепло.

Для повсякденного зимового гардероба підійдуть вовняний светр, флісова кофта чи теплий кардиган. Вибір залежить від температури повітря, тривалості прогулянки й того, наскільки інтенсивно ви рухаєтеся.

Важливо, щоб одяг не обмежував рухів і не був надто тісним. Між шарами має залишатися трохи простору, який допоможе утримувати тепло.

Третій шар – куртка, яка захистить від холоду та опадів

Зовнішній шар потрібен для захисту від холодного вітру, снігу та дощу. Це може бути зимова куртка, пуховик чи пальто. До цього шару також належать аксесуари, які захищають відкриті ділянки тіла: шапка, шарф і рукавички. Вони теж допомагають зберігати тепло й зменшують вплив холодного повітря на шкіру.



Правило "трьох шарів" на зимову пору року / Фото з сайту Kyiv.cdc

Для міста варто обирати верхній одяг відповідно до прогнозу погоди й власної активності. Надто тепла куртка в поєднанні з товстим светром може призвести до перегрівання під час швидкої ходьби, тому краще мати можливість регулювати кількість одягу протягом дня.